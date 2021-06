De acuerdo con los primeros informes, el globo aerostático impactó cables eléctricos en la ciudad de Albuquerque en Nuevo México. La góndola se estrelló contra el piso cayendo a una altura de 100 pies, informó The Associated Press este domingo.

El accidente sucedió alrededor de las 7:00 de la mañana en la zona oeste de Albuquerque, dijo el vocero de la policía, Gilbert Gallegos. Las autoridades indicaron que murieron tres hombres, incluido el piloto, y dos mujeres, apunta The Associated Press.

Así cayó el globo aerostático en Nuevo México

La envoltura del globo se alejó flotando y finalmente cayó en el techo de una casa, afirmó Gallegos. La FAA de momento no tenía los detalles del registro del globo, pero lo identificó como un Cameron 0-120, reveló The Associated Press.

Las autoridades todavía no determinan la causa del accidente. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte envió el sábado al lugar a dos investigadores, que examinarán al piloto, el globo aerostático en sí y las condiciones de operación, dijo el portavoz Peter Knudson.