Dirigida por Ridley Scott, House of Gucci está inspirada en la impactante historia real de la familia detrás del imperio de la moda italiana. Cuando Patrizia Reggiani, una forastera de origen humilde, se casa con un miembro de la familia Gucci, su ambición desenfrenada comienza a desentrañar el legado familiar y desencadena un espiral temerario de traición, decadencia, venganza y, en última instancia, un asesinato.

Su próximo proyecto, House of Gucci, dirigido por Ridley Scott, ha sido un trabajo de amor desde que comenzó a desarrollarlo hace 20 años. Sin comprometer su visión de esta historia tremendamente dinámica de codicia, amor y pasión, desarrolló el proyecto incansablemente hasta que sintió que había emparejado al director perfecto con el elenco perfecto.

Giannina Scott of House Gucci. Giannina Scott nació en Costa Rica, se mudó a Washington D.C. cuando era bebé y luego se mudó a Italia en su adolescencia. Mientras estuvo en Italia, estudió arte e idiomas y se licenció en el Instituto di Traduzione Simultanea de Florencia. Comenzó su carrera frente a la cámara como actriz , pero finalmente pasó a producir para crear películas en las que realmente creía. Ahora habla en exclusiva para Mundo Hispánico sobre la nueva película.

“Todo empezó que leí el libro House of Gucci y cuando leí ese libro me impactó, fue la historia de amor, como puede volverse una historia de crimen y eso fue lo que pasó aquí porque al principio era una verdadera historia de amor de dos jóvenes empezando una vida juntos. Y como pudo cambiarlos el dinero, el poder y después los celos”.

“Yo sentí que era una película que yo quería ver, porque así es como yo decido las películas que hago, la idea no era de enseñarle una lección a nadie, era entretenimiento y contar una historia, pero que tiene muchos colores”, fueron las palabras de la actriz sobre su nuevo proyecto.

“Además, él atrae el cast más maravilloso porque todos los actores quieren trabajar con él, porque su manera de trabajar es verdaderamente especial. Él hace películas verdaderamente importantes y la gente va al cine a ver las películas de él, no es tanto el sujeto. Ridley en sí es una estrella”.

“Fue maravilloso, no es la primera vez que trabajamos juntos, pero este era mi bebé. Así que pera mi esto fue como un sueño que se hizo realidad y fue maravilloso porque tenemos la misma visión de lo que queríamos que fuera la película, pero yo sé que me puse en las manos de quien yo considero el mejor director del mundo”.

“Nosotros no la vemos como malas personas, ella para nosotros es una víctima de las circunstancias por eso ella terminó así. Igual su esposo fue una víctima de sus circunstancias, porque él se volvió un monstruo al final hacía a ella, porque hubo tanto choque entre ellos dos que sacó lo peor de cada uno”.

“Patrizia Reggiani la que terminó en la cárcel nunca me contactó, trató de contactar a Gaga porque la quería conocer y hablar con ella del personaje. Pero es muy difícil dejar entrar a una persona y contar una historia, de una persona que ha asesinado a alguien y tienes que contar el cuento haciéndola con los ojos que lo vemos nosotros”.

¿Cómo fue que elegiste a Lady Gaga?

“La elegimos primero que todo porque habíamos visto un poco de su trabajo, unas cuantas cosas que había hecho como artista, es muy maravillosa. Es italiana y observamos un documental con ella, se enseña ella con su familia y es totalmente italiana, cocinando juntos y todo”.

“Como fue un proceso muy largo tuvimos varias actrices, en ese momento teníamos a Lady Gaga en nuestra mira y entonces tuvimos la primera reunión con ella y quedamos enamorados. Que mujer más inteligente, la gente no se da cuenta la inteligencia que tiene Lady Gaga, ella no es pura pasión, piensa las cosas y tiene un corazón enorme”. Archivado como: Giannina Scott of House Gucci