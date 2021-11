Esta ausencia desencadenó un sinfín de rumores en torno a la ‘desaparición’ de Carmen Muñoz, en donde mucha fanaticada se preguntaba qué había pasado con ella durante todo este tiempo, y a pesar de que la conductora no había dicho nada ala respecto, el pasado 19 de noviembre se confirmó lo inimaginable, su salida de la televisora.

Sin embargo, desde hace ya varios días, ya no se le había visto a la conductora en ninguno de los antes mencionados, y es que muchos de sus fieles seguidores se preguntaban en redes sociales qué había pasado con ella, ya que de acuerdo con el portal Infobae , Carmen iba a ser presentadora de los Premios la Radio 2021, y a pesar de que fue confirmada nunca asistió, ni tampoco estuvo en Al Extremo.

¿La despidieron? Desde hace ya varios días muchos del público televidente se ha preguntado qué ha pasado con una de las presentadoras más queridas de TV Azteca, Carmen Muñoz, ya que desde hace varios días la conductora no ha aparecido en ninguno de sus programas, ante esto Paty Chapoy por fin tiene la respuesta ¿Será que fue despedida de la televisora?

De acuerdo con la conductora de Al Extremo, afirmó que su madre habría sufrido una caída y su padre estaba delicado de salud, por lo que a Carmen no le quedo de otra mas que anunciar su salida de la televisora mexicana TV Azteca, a pesar de que los ejecutivos de la empresa hicieron de todo para que no se fuera.

“Entre las preguntas de ‘¿qué está pasando contigo?, ¿qué sucede para que tomes esta decisión?… y ella de una forma muy clara dijo que simplemente ‘ya no quería continuar’, que quería dedicarse a escribir libros. Se le comentó que ‘de escribir libros no vives’, pero ella dijo ‘que no, que en este momento se iba”, citó el portal El Heraldo.

La conductora de Ventaneando detalló que los ejecutivos de Tv Azteca “hicieron de todo para que no se fuera”, pero todo parecía indicar que Carmen Muñoz tenía su decisión muy arraigada, y parecía que no había nada ni nadie que la hiciera cambiar de opinión respecto a su salida de la televisora:

Un momento de tensión se vivió al final del programa cuando la conductora Sugey Abrego dio un anuncio al ser eliminada de la competencia de baile. La también actriz y política mexicana anunció al término de la transmisión que no regresará al programa matutino por una triste razón, según el Heraldo de México .

Casi al borde de las lágrimas y frente a todos sus compañeros mientras se despedían de la competencia, la colaboradora mencionó que ya no estaría disponible para asistir al programa de “Hoy”. Esto debido a que un ser querido se encuentra delicado de salud y asistirá para atenderlo, ya que no pasa por un buen momento.

Durante toda la competencia de baile la pareja de Sugey y Toni fueron los competidores más queridos, pero lamentablemente los votos en esta ocasión no estuvieron a su favor y tuvieron que dejar el programa. En esta semana la pareja fue eliminada, sin embargo, lo que impactó fueron las declaraciones de la conductora al final.

“YO YA NO ME QUERÍA AHÍ”

Tras ser eliminada la artista mexicana compartió sus primeras palabras en una entrevista exclusiva: “Me siento muy contenta, porque me voy demostrando otras aptitudes. Me voy en el momento en el que me tenía que ir y sobre todo respetando lo que público quiere, y eso es muy valioso. Para mi ya era el momento de irnos”, dijo la conductora Sugey Abrego.

“Había muchas adversidades, sufrí el cambio de una pareja, adaptación, tengo mucho dolor en mi cuerpo y ya era necesario irme, el saber que no éramos queridos por los jueces. Y aunque tuviéramos calificaciones buenas, siempre nos sentenciaban. Al menos yo ya no me quería ahí y eso fue evidente”, agregó la actriz. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .