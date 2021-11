Mediante la cuenta de Instagram del programa , se puede ver una reunión que tuvo el conductor de ‘La Casa de los Famosos’ con sus antiguos compañeros Adamari López, Chiquibaby y Frederik Oldenburg, muy contentos en la que parece ser la residencia de la ex de Toni Costa, pues al fondo del jardín aparece una casita de muñecas como la de Alaïa.

Y es que la gente ha pedido a gritos que tanto Sandarti como Rashel regresen a ‘Hoy Día’ aunque la nueva etapa del que fuera ‘Un Nuevo Día’ es más informativo y con tono noticioso que de entretenimiento , pero los cambios al show no han levantado la audiencia y ¿podría Telemundo recapacitar y volver a integrar al mexicano al matutino?

Y es que los halagos para los cuatro conductores y amigos, no se hicieron esperar, pues los atuendos que utilizaron los llenaron de piropos: “Todos hermosos pero esa Adamari espectacular hermosa bendiciones”, “Chiquibaby ni parece que acaba de parir se ve espectacular”, “Bellos los 4”, “Ay no, los quiero por favor que regrese Sandarti al programa”, “Que bueno que Adamari invitó también a Héctor Sandarti y a Frederic”.

A través de ‘ People en español ‘, se da a conocer por fin, cuántas libras Adamari López ha logrado perder en su lucha contra la báscula, lo que por años la perturbó y más por las críticas recibidas de la gente que la tachaba de que no se sabía vestir, además de que no desechaba la grasa acumulada.

A través de su cuenta de Instagram, Adamari López, dejó en claro que su enfoque actual va dedicado a su vida física y emocional, por lo que no fue de extrañarse que días atrás diera una declaración que sorprendió a todos: no regresará con Toni Costa y la separación es definitiva.

"Tantas razones para estar feliz y satisfecha de lo que ha sido mi experiencia viviendo un estilo de vida saludable de la mano de @ww . Gracias al enfoque y los recursos que me han dado durante los últimos 22 meses, yo perdí 32 libras. La parte más importante es la de mantenerme y seguir viviendo día a día esto que con tanto esfuerzo hoy puedo celebrar!", comenzó sorprendiendo a todos con su mensaje.

En una publicación de dos fotografías, un antes y un después, es evidente el peso perdido por Adamari López, pues cuando lucía bastante ancha, ahora está estilizada y hasta se quitó más de 10 años de encima, por lo que no dudó en informar a sus seguidores sus ‘secretos’ para lograr estar en su mejor forma física:

Vientre plano y ‘nuevo cuerpo’, Adamari López con libras menos

El mensaje de la boricua continuó: “Hoy no solo te invito a que te unas, pero a que conozcas el nuevo programa de puntos: PersonalPoints. Por primera vez cada uno tendrá su programa de puntos completamente personalizado– no hay dos planes iguales! En el app encontrarás incluso una manera de ganar puntos por tomar agua, comer vegetales y vivir una vida saludable! Yo estoy encantada y uso esa herramienta cuando quiero aprovechar y darme alguno de esos gustitos que me han visto disfrutar últimamente! Enfócate conmigo y sigamos cuidándonos mucho!”, finalizó como acto promocional para invitar a la gente.

Sin embargo, es evidente que la disciplina ha sido un factor constante para la expareja de Toni Costa, pues por años se mantuvo ejercitándose en baile con el español sin que tuviera tanto cambio físico como en estos momentos a sus 50 años, pero ¿la gente le cree o considera que la conductora de 'Hoy Día', recurrió al bisturí u otros procedimientos para bajar esas libras de más?