El Buró de Investigación de Georgia (GBI en inglés) confirmó que está investigando un nuevo video en el caso de Ahmaud Arbery, el afroamericano asesinado por padre e hijo de raza blanca.

Arbery, de 25 años, estaba corriendo en Brunswick el 23 de febrero, antes de que Gregory y Travis McMichael, padre e hijo, respectivamente, lo mataran a tiros, tras seguirlo en una camioneta blanca, reseñó Daily Mail este domingo.

El nuevo video, que parece haber sido tomado por una cámara de seguridad casera poco antes del tiroteo, muestra a un hombre que se cree que es Arbery entrando al garaje de una propiedad en construcción.

El clip, obtenido por The Atlanta Journal-Constitution, muestra al hombre en el sitio en construcción durante menos de cinco minutos antes de que parezca salir por la puerta principal sin nada en manos.

Los McMichaels han afirmado que siguieron a Arbery en su camioneta porque creían que era un sospechoso de robo.

Pero si bien el nuevo video podría complicar la narrativa de que Arbery simplemente estaba trotando en el vecindario, el fiscal Manny Arora le dijo al Atlanta Journal-Constiution que la entrada a un sitio en construcción no es necesariamente un delito si no se roba nada.

El abogado de la familia de Arbery, Lee Merritt, le dijo a CNN que ese incidente se clasificaría como una ‘invasión como máximo’.

Mientras tanto, los manifestantes fuertemente armados del Partido Pantera Negra, ‘Lucho por mi pueblo’ y ‘Mi voto es hip hop’, se reunieron el sábado para protestar en el vecindario de Satilla Shores, cerca de donde fue asesinado el afroamericano Arbery en Georgia.

