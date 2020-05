Tras la conmoción nacional por el asesinato de un afroamericano en Georgia cuyo video se viralizó, autoridades no han descartado ejecutar más arrestos.

Las autoridades de Georgia no descartan efectuar más arrestos en el caso de Ahmaud Arbery, un afroamericano que murió a tiros en febrero pasado mientras trotaba en un barrio residencial de la localidad costera de Brunswick, y por el que se arrestó el jueves a un padre y su hijo, informó Efe.

So if this video hadn’t emerged of Travis McMichael killing Ahmad Arbery the D.A would have never brought this to the grand jury? So a black man can now add jogging to the “Things you can’t do while black” list. #AhmadArbery #JusticeForAhmaudArbery pic.twitter.com/VzyA4Y8yTz

— 🌊Sunny Baudelaire🌊 💅🏽💁🏽‍♀️ (@AquilaThomas09) May 6, 2020