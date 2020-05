Pasada la medianoche, el gobernador de Georgia declaró el estado de emergencia en el condado Fulton debido a los disturbios por el homicidio de George Floyd.

Al igual que en otros estados, Georgia ha visto cómo las protestas por la muerte de George Floyd se han tornado violentas.

Los manifestantes desataron el caos en Atlanta en la noche del viernes por el asesinato del afroamericano George Floyd.

El gobernador del estado Georgia ha declarado un estado de emergencia en el condado de Fulton tras las violentas protestas que se registraron en Atlanta en la noche del viernes, así como en otras ciudades del país, por el asesinato de George Floyd bajo custodia policial.

A las 12.09 de la noche de este sábado, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, tuiteó que estaba enviando a Atlanta tropas de la Guardia Nacional para ayudar a restaurar la paz debido a los disturbios desatados por la muerte de George Floyd.

“A pedido de la alcaldesa @KeishaBottoms y en consulta con los funcionarios de seguridad pública y preparación para emergencias, he emitido un estado de emergencia para el condado de Fulton para activar hasta 500 tropas de la @GeorgiaGuard para proteger a las personas y propiedades en Atlanta. (1/2 )”, anunció Kemp.

At the request of Mayor @KeishaBottoms & in consultation with public safety & emergency preparedness officials, I have issued a State of Emergency for Fulton County to activate as many as 500 @GeorgiaGuard troops to protect people & property in Atlanta. (1/2) — Governor Brian P. Kemp (@GovKemp) May 30, 2020

En otro mensaje, agregó: “Se desplegarán de inmediato para ayudar a @ga_dps, @GaDNRLE, @GA_Corrections y la policía local que están trabajando incansablemente para contener la actividad ilegal y restaurar la paz. Continuaremos poniendo todos los recursos estatales a disposición de los líderes locales durante esta situación de emergencia (2/2)”.

Las manifestaciones comenzaron de forma pacífica el viernes, pero se volvieron violentas, reseñó Fox 5.

Durante las protestas se registraron daños extensos a patrullas y edificios en el área de Centennial Olympic Park Drive y Marietta Street, además de saqueos a varios negocios en la misma área. También se produjeron varios incendios pequeños, incluido el incendio de un vehículo de patrulla APD. Los manifestantes arrojaron botellas de agua, huevos y otros artículos a la policía. Al menos tres oficiales resultaron heridos en el suceso, detalló el referido medio.

They will deploy immediately to assist @ga_dps, @GaDNRLE, @GA_Corrections & local law enforcement who are working tirelessly to subdue unlawful activity & restore peace. We will continue to make all state resources available to local leaders during this emergency situation. (2/2) — Governor Brian P. Kemp (@GovKemp) May 30, 2020

El Centro de CNN sufrió daños y vandalismo, incluidos vidrios rotos y grafitis pintados a lo largo de su exterior.

El video mostró que el Salón de la Fama del Fútbol Universitario y las áreas alrededor de la Plaza Lenox fueron dañadas y saqueadas por varias personas.

La policía de Atlanta dijo que se hicieron varios arrestos durante la protesta.

“Lo que veo que sucede en las calles de Atlanta no es Atlanta. Esto no es una protesta. Esto no está en el espíritu de Martin Luther King Jr. Esto es un caos. Una protesta tiene un propósito”, expresó la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, durante una rueda de prensa el viernes por la noche.

La muerte de George Floyd ha originado protestas en todo el país después de que se difundiera un video en el que un oficial de la policía de Minneapolis presionara su rodilla contra el cuello del afroamericano, mientras este decía que no podía respirar.

George Floyd fue declarado muerto en un hospital después de ser detenido por la policía.