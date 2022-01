Un nacimiento único se registró en Estados Unidos: gemelos hispanos nacieron con 15 minutos de diferencia, pero en años distintos.

Los gemelos hispanos llegaron al mundo a finales de 2021 y principios de 2022.

Los gemelos hispanos fueron llamados Alfredo y Aylin. Definitivamente será una fecha que nunca olvidarán. Unos gemelos hispanos nacieron en Estados Unidos con 15 minutos de diferencia, pero en años distintos, en lo que se considera un nacimiento único, pues esta situación no suele ocurrir con frecuencia. Y ambos se encuentran en óptimas condiciones de salud. Los gemelos de California nacieron con solo 15 minutos de diferencia, pero en años diferentes, ya que uno de ellos nació minutos antes de la medianoche de 2021, en la víspera de Año Nuevo, y el otro exactamente a la medianoche del día de Año Nuevo de 2022, reseñaron los diarios New York Post y The Sun el domingo 2 de enero. Gemelos hispanos tienen nacimiento único La madre Fátima Madrigal dio a luz al bebé Alfredo Antonio Trujillo a las 11.45 de la noche del viernes 31 de diciembre en el Centro Médico Natividad, y solo 15 minutos después, su hermanita Aylin Yolanda Trujillo llegó al mundo, exactamente a la medianoche del 1 de enero, anunció ese centro de salud en Facebook. Es decir, que ambos tienen distintas fechas de cumpleaños. Aylin pesó 5 libras y 14 onzas, mientras que su hermano mayor Alfredo pesó 6 libras y 1 onza, precisó People. “Es una locura para mí que sean gemelos y tengan diferentes cumpleaños”, expresó Fátima Madrigal en un comunicado de prensa, obtenido por People. “Me sorprendió y me alegró que ella llegara a la medianoche”.

El parto de los gemelos hispanos es uno de los más “memorables” La doctora Ana Abril Arias, médica de cabecera del hospital, calificó los partos cronometrados de forma única como “uno de los partos más memorables de mi carrera”. A su vez, agregó: “Fue un absoluto placer ayudar a estos pequeños a llegar aquí de forma segura en 2021 y 2022. ¡Qué manera tan maravillosa de comenzar el Año Nuevo!”. De acuerdo con el reporte del New York Post, los gemelos hispanos regresarán a casa con su madre y su padre, Robert Trujillo, para conocer a sus tres hermanos mayores: dos niñas y un niño. La progenitora comentó que su hijo mayor está emocionado de que uno de los bebés sea un niño y mencionó que toda la familia estaba ansiosa por conocerlos.

El nacimiento de gemelos hispanos en años distintos es atípico Hay alrededor de 120,000 nacimientos de gemelos en Estados Unidos cada año, lo que representa más del 3 por ciento de todos los nacimientos, según los Centros para el Control de Enfermedades citados por el periódico The Sun. Sin embargo, los gemelos con diferentes cumpleaños son aún más raros, con una probabilidad estimada de 1 en 2 millones. En un caso aún más extraño, una mujer de Indiana dio a luz a gemelos nacidos en diferentes décadas, según WRTV. Dawn Gilliam y Jason Tello dieron la bienvenida a los gemelos Joslyn y Jaxson: el primero nació el 31 de diciembre de 2019 a las 11.37 de la noche, y su hermano nació 30 minutos después, a las 12.07 de la madrugada del 1 de enero de 2020.

Madre de 10 hijos se enteró de su último embarazo dos semanas antes de dar a luz a gemelas Sorpresa por partida doble. Una madre de 10 hijos se enteró de su último embarazo tan solo dos semanas antes de dar a luz y, además, no sabía que iba a tener gemelas hasta que, en pleno parto, un dolor avisó que alguien más venía en camino, algo que impresionó a toda la familia. El diario The Sun reseñó el viernes 29 de octubre la historia de Annie Tupou, quien al momento de enterarse de que estaba embarazada de su noveno bebé, pensó que su familia ya estaba completa. Ella y su marido Russell, de 29 años, no habían planeado tener otro bebé, y solo se enteraron del acontecimiento dos semanas antes del parto, pero ambos se alegraron mucho por la inesperada noticia.

Llegó una sorpresa por partida doble Sin embargo, cuando la ahora madre de 10 hijos entró en labores de parto y dio a luz a su hija Tililia, se llevó otra gran sorpresa. La mujer, de 33 años, seguía con dolores después de parir, y cuando los médicos evaluaron qué ocurría, pudieron notar que la cabeza de otro bebé estaba coronando. Y así llegó al mundo una gemela, Leylani, cuyo nacimiento impresionó a la familia y al equipo médico, relató The Sun. Las gemelas Tililia y Leylani, quienes ahora tienen cinco meses, se unieron a sus hermanos Alisia, de 10 años; Princeton, de 9; Sofia, de 8; Isaiah, de 7; Tobias, de 5; Sione, de 4; Hendrix, de 3, y Katalia, de 14 meses, lo que hace que la familia tenga diez hijos menores de los 10 años, precisó el reporte del mencionado periódico.

“Quedé en shock” en ese momento, confesó la madre de 10 hijos Según The Sun, Annie, quien vive en Victoria, Australia, expresó: “Me quedé en shock. Nunca hubiera imaginado que no sólo no sabría que estaba embarazada y que daría a luz tan sólo dos semanas después, sino que, además, cuando apareció un segundo bebé por sorpresa, no podía creerlo”. “Russell estaba en Sydney, así que después de dar a luz tuve que contarle que acababa de dar a luz a gemelos, nuestro noveno y décimo bebé. Fue muy surrealista”, agregó la feliz madre de 10 hijos, quien en ese momento estaba estudiando para ser organizadora de bodas, pero se vio obligada a pausarlo cuando nacieron las gemelas.

La madre de 10 hijos explicó por qué no supo que estaba embarazada The Sun resaltó que Annie quedó en shock cuando se enteró de que llegaría otro hijo. Y es que a pesar de haber estado embarazada ocho veces anteriormente, esta vez no sintió ningún movimiento ni supo que lo estaba hasta poco después de los seis meses. “Me sentía cansada, así que me hice un test de embarazo y dio positivo. No había sentido ningún movimiento ni nada de lo que había sentido en todos mis embarazos anteriores, y cuando fui a ver al médico, y él contó las fechas, calculó que tenía unos seis meses. Durante seis meses no supe que llevaba el bebé número nueve en mi vientre. Reservé una ecografía para dentro de 14 días y nos fuimos a casa para dar la noticia a los otros niños. Todos estaban encantados con la idea de tener otro hermano o hermana”, contó la madre de 10 hijos.

“De repente, un dolor me atravesó el estómago”: madre de 10 hijos contó su historia En su relato, agregó: “Unos días después, a finales de abril, estaba en la cama viendo películas. Los niños se habían ido a sus camas, pero Russell estaba en Sydney, así que estaba sola. Era raro que tuviera unos minutos para mí. De repente, un dolor me atravesó el estómago. No me asusté, pensé que debían ser contracciones y no eran tan intensas, así que me quedé tumbada diciéndome que sólo era eso. Era demasiado pronto, con sólo seis meses de trabajo de parto, así que pensé que se detendrían en breve”. Entonces, Annie se durmió, pero se despertó unas horas después y los dolores eran más intensos. Llamó a su marido Russell, quien trabaja seis días a la semana en AC Construction, y mientras hablaba por teléfono, sintió que la cabeza del bebé estaba coronando. Era el aviso certero de que ya venía en camino. Para conocer más detalles de la historia lee esta nota.