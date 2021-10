Familias numerosas, alegrías numerosas.

Una madre de 10 hijos se enteró de su último embarazo solo dos semanas antes de dar a luz.

Sin embargo, la madre de 10 hijos no supo que tendría gemelas hasta el momento del parto. Sorpresa por partida doble. Una madre de 10 hijos se enteró de su último embarazo tan solo dos semanas antes de dar a luz y, además, no sabía que iba a tener gemelas hasta que, en pleno parto, un dolor avisó que alguien más venía en camino, algo que impresionó a toda la familia. El diario The Sun reseñó el viernes 29 de octubre la historia de Annie Tupou, quien al momento de enterarse de que estaba embarazada de su noveno bebé, pensó que su familia ya estaba completa. Ella y su marido Russell, de 29 años, no habían planeado tener otro bebé, y solo se enteraron del acontecimiento dos semanas antes del parto, pero ambos se alegraron mucho por la inesperada noticia. Llegó una sorpresa por partida doble Sin embargo, cuando la ahora madre de 10 hijos entró en labores de parto y dio a luz a su hija Tililia, se llevó otra gran sorpresa. La mujer, de 33 años, seguía con dolores después de parir, y cuando los médicos evaluaron qué ocurría, pudieron notar que la cabeza de otro bebé estaba coronando. Y así llegó al mundo una gemela, Leylani, cuyo nacimiento impresionó a la familia y al equipo médico, relató The Sun. Las gemelas Tililia y Leylani, quienes ahora tienen cinco meses, se unieron a sus hermanos Alisia, de 10 años; Princeton, de 9; Sofia, de 8; Isaiah, de 7; Tobias, de 5; Sione, de 4; Hendrix, de 3, y Katalia, de 14 meses, lo que hace que la familia tenga diez hijos menores de los 10 años, precisó el reporte del mencionado periódico.

“Quedé en shock” en ese momento, confesó la madre de 10 hijos Según The Sun, Annie, quien vive en Victoria, Australia, expresó: “Me quedé en shock. Nunca hubiera imaginado que no sólo no sabría que estaba embarazada y que daría a luz tan sólo dos semanas después, sino que, además, cuando apareció un segundo bebé por sorpresa, no podía creerlo”. “Russell estaba en Sydney, así que después de dar a luz tuve que contarle que acababa de dar a luz a gemelos, nuestro noveno y décimo bebé. Fue muy surrealista”, agregó la feliz madre de 10 hijos, quien en ese momento estaba estudiando para ser organizadora de bodas, pero se vio obligada a pausarlo cuando nacieron las gemelas.

La madre de 10 hijos explicó por qué no supo que estaba embarazada The Sun resaltó que Annie quedó en shock cuando se enteró de que llegaría otro hijo. Y es que a pesar de haber estado embarazada ocho veces anteriormente, esta vez no sintió ningún movimiento ni supo que lo estaba hasta poco después de los seis meses. “Me sentía cansada, así que me hice un test de embarazo y dio positivo. No había sentido ningún movimiento ni nada de lo que había sentido en todos mis embarazos anteriores, y cuando fui a ver al médico, y él contó las fechas, calculó que tenía unos seis meses. Durante seis meses no supe que llevaba el bebé número nueve en mi vientre. Reservé una ecografía para dentro de 14 días y nos fuimos a casa para dar la noticia a los otros niños. Todos estaban encantados con la idea de tener otro hermano o hermana”, contó la madre de 10 hijos.

“De repente, un dolor me atravesó el estómago”: madre de 10 hijos contó su historia En su relato, agregó: “Unos días después, a finales de abril, estaba en la cama viendo películas. Los niños se habían ido a sus camas, pero Russell estaba en Sydney, así que estaba sola. Era raro que tuviera unos minutos para mí. De repente, un dolor me atravesó el estómago. No me asusté, pensé que debían ser contracciones y no eran tan intensas, así que me quedé tumbada diciéndome que sólo era eso. Era demasiado pronto, con sólo seis meses de trabajo de parto, así que pensé que se detendrían en breve”. Entonces, Annie se durmió, pero se despertó unas horas después y los dolores eran más intensos. Llamó a su marido Russell, quien trabaja seis días a la semana en AC Construction, y mientras hablaba por teléfono, sintió que la cabeza del bebé estaba coronando. Era el aviso certero de que ya venía en camino.

Dio a luz en pleno baño de su casa y después recibió otra impresionante noticia “Colgué, llamé a mi madre, quien vive al final de la calle, y luego llamé a los servicios de emergencia para pedir ayuda”, explicó Annie. “Ya había dado a luz ocho veces, y ahora estaba dando a luz en el suelo de nuestro baño”. Momentos después nació Tililia. Su cordón umbilical seguía pegado a su estómago, y minutos después llegó su madre, seguida por el personal de la ambulancia. De acuerdo con The Sun, Annie manifestó: “Esperaron a que expulsara la placenta, pero después de 30 minutos no había salido, así que me metieron en la ambulancia y me llevaron al hospital. Tenía que ser fuerte por mi hija. Llegamos al hospital y los médicos le pusieron oxígeno a Tiliila de inmediato. Y entonces las enfermeras se dirigieron a mí y me animaron a empujar la placenta. Fue tan abrumador que ni siquiera pude llorar”.

“Código azul”, exclamó una enfermera al notar lo que estaba ocurriendo La madre de 10 hijos añadió: “Empujé la mitad de la placenta y entonces empezaron de nuevo los dolores. Esta vez eran muy intensos. La enfermera levantó la sábana que me cubría y gritó ‘Código Azul. Eso no es una placenta’, dijo una de ellas. ‘Es otro bebé”. De inmediato, la mujer quedó boquiabierta, al igual que todas las enfermeras y comadronas: “Había estado embarazada de gemelas y ni siquiera lo sabía. Entré en parto antes de que me hicieran la ecografía, así que no detectaron que estaba embarazada de gemelas”. La madre de 10 hijos, en cuyo Facebook ha publicado fotos de la familia, siguió su relato: “Estaba completamente conmocionada y no sabía qué decir. ‘Será mejor que llame a su marido y le diga que ha tenido gemelos’, me dijo la comadrona con delicadeza. (Luego) sacaron rápidamente a la segunda gemela de la habitación para examinarla, pero estaba bien. Las gemelas eran increíblemente pequeñas y yo sólo tenía que rezar para que fueran lo suficientemente fuertes como para aguantar. Estábamos ansiosos porque las dejaran salir del hospital, pero primero tenían que fortalecerse. Y día a día lo consiguieron”.

¿Cómo mantener una familia tan numerosa? La madre de 10 hijos responde Al final, les permitieron llevarlas a casa para que conocieran a sus ocho hermanos, que estaban encantados de que salieran del hospital. “Las gemelas han completado definitivamente nuestra familia. Algunas personas dicen que diez niños de menos de 10 años es demasiado y que será una carga económica para nosotros, pero nos sentimos bendecidos por ello”. Prosiguió: “Y no tenemos hijos en función de nuestras cuentas bancarias: nos las arreglaremos. Tenemos a nuestra familia que nos apoya, y lo hemos hecho bien hasta ahora criando a ocho niños, así que dos más no serán una carga mayor. La gente no se lo cree cuando les decimos que tenemos tantos hijos, pero es lo mejor que nos ha pasado”.

Nataly Galdino queda con labios enormes tras descubrir qué la mordió mientras dormía En otro caso curioso, una joven identificada como Nataly Galdino, de 21 años, quedó con los labios enormes debido a una fuerte inflamación que sufrió luego de que un ciempiés la mordiera tras arrastrarse por su cara mientras dormía, reseñó el diario The Sun el domingo 24 de octubre. La mujer, de São Vicente, en Brasil, acabó con el labio superior demasiado inflamado después de que un ciempiés se le subiera a la cara y la mordiera en la boca, por lo que pasó dos días en el hospital tras haber despertado con un “dolor insoportable”, indicó el referido medio.

Nataly Galdino despertó con un “dolor insoportable” Ya totalmente recuperada, Natalie Galdino compartió con sus seguidores en Instagram la historia de sus enormes labios al estilo de la actriz californiana “Angelina Jolie”. La joven explicó: “Estaba durmiendo y, en medio de la noche, sentí que algo me pinchaba el labio superior y vi que estaba pegado en mi manta y la garra en mi boca, pero como estaba oscuro lo único que hice fue halar”. “Halé y no quería soltarse. Lo intenté durante cinco segundos, con un dolor insoportable y no se despegaba. Me levanté de la cama, encendí la luz, vi mi boca cortada y el ciempiés gigante sobre el escritorio”, agregó, de acuerdo con la reseña de The Sun.

Un ciempiés mordió a Nataly Galdino mientras dormía Aunque el veneno de los ciempiés suele causar hinchazón y algo de dolor, no suele ser peligroso para los humanos, según los médicos. Pero Nataly Galdino estaba preocupada por la ubicación de la picadura alrededor de su boca, contó el periódico. Como también sufría de falta de aire, decidió buscar atención médica después de sufrir la picadura el 11 de octubre. Entonces, Nataly Galdino dijo que la experiencia fue “angustiosa”, ya que no sabía mucho acerca de los ciempiés, si el veneno era venenoso o si podría morir.