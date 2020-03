No quieres aumentar de peso, las galletas de chocolates dietéticas es una buena alternativa.

Esta receta es saludable y además rica en proteínas y vitaminas.

Fitnesschef de Mundo Hispánico te enseña cómo cocinarlas de una manera fácil y sencilla

Las galletas de chocolates dietéticas es uno de los principales aperitivos que consumen aquellas personas amantes de una vida saludable y menos grasa.

Lo más importante a la hora de cocinar las ricas galletas de chocolates dietéticas es que no pierden el sabor de la receta original.

Una ‘cookies’ normal contiene 56% de carbohidratos, 39% de grasas y 5% de proteínas, por lo que necesitarás aplicar un plan de ejercicio para quemar un aproximado de 170 calorías.

En tal caso que no quieras experimentar esa rutina de ejercicios para eliminar la grasa acumulada en tu cuerpo por consumir este tipo de ‘cookies’ de manera exagerada, ya estás tiempo para preparar ricas galletas de chocolates dietéticas.

En esta oportunidad, Fitnesschef de Mundo Hispánico te enseña a preparar galletas de chocolates dietéticas desde la comodidad de tu cocina y sin problemas.

Lo único que necesitas son los ingredientes necesarios para luego degustar estas galletas de chocolates dietéticas sin remordimiento y sin ganar ni una sola libra.

Las galletas de chocolates dietéticas y saludable están hechas de harina de coco, huevos, proteínas en polvo, cacao en polvo, chocolate en barra, mantequilla clarificada Ghee, semillas de Chia, y Stevia.

La incorporación de la Ghee, semillas de Chia y Stevia les dan a los ‘cookies’ ese toque nutritivo y a la vez bajo en grasa.

Por ejemplo, el Ghee es una mantequilla que aporta beneficios para la salud cardiovascular, mientras que las semillas de Chia contiene un caudal de vitaminas y minerales con sabor a nuez que ayuda a bajar de peso y frenar el apetito.

La Stevia se caracteriza por contener cero calorías y personas que padecen de hipertensión la consumen para regular tensión arterial.

Luego de conocer el aporte que brinda estos tres ingredientes, ya es hora de encender tu creatividad culinaria a toda potencia para servir unas galletas de chocolates dietéticas ricas y espectaculares.

¡Atención! Deberás juntar todos los ingredientes en el vaso de una licuadora para formar una mezcla condensada.

Es muy importante dejar reposar la masa de los ‘cookies’ por un lapso de cinco minutos en el envase de la licuadora, pues según Fitnesschef, la chia se activa para absorber el resto de los ingredientes.

Después de este paso súper sencillo, se procede formar tu ‘cookies’ de manera redonda y colocarlas en un molde de aluminio con grasa.

Ya formaste tus ‘cookies’ saludables, es tiempo de colocar el cargamento nutritivo en el horno a 350 grados Fahrenheit.

Ya han pasado 25 minutos y la cocina está impregnada con un aroma espectacular y lleno de sabor, eso quiero quiere decir que ya es hora de darle un buen mordico a las galletas de chocolates dietéticas.

