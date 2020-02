Página

Galilea Montijo revela detalle de la relación con su esposo

Además se muestra de manera sexy con una falda transparente

La actriz demuestra que está feliz y en la mejor forma física

Galilea Montijo está de fiesta en las redes sociales y en su vida personal, mientras ha revelado una verdad sobre su esposo, también se ha mostrado tal como es en las redes sociales, con una falta transparente que deja mucho a la imaginación, y da detalles de la relación con su marido en una entrevista ofrecida a El Universal.

Fue a través de una entrevista para El Universal que la conductora Galilea Montijo decidió hacer las revelaciones de la relación con su esposo Fernando Reyna, y a través de su cuenta personal de Instagram se mostró de una manera sensual con una falda transparente que dejó volar la imaginación de sus seguidores.

Las declaraciones han tomado gran importancia, debido a que Galilea Montijo detalla cómo conoció a su esposo y casi al mismo tiempo se muestra con una falda transparente por demás sexy, cautivando a sus fans y dejando ver que aunque pasen los años sigue teniendo una figura de envidia.

Las postales pueden verse en su cuenta personal de Instagram @galileamontijo y aparece en una de ellas con el estilista @aldorendon, pero deja un grato sabor de boca al mostrar sus piernas con una falda transparente, como una forma de festejar la relación con su amado esposo.

En la entrevista, Galilea Montijo decidió contar cómo fue que se enamoró de su esposo Fernando Reyna, esto como parte de una sección en el programa matutino “Hoy” en la cual confirmó que tuvo un final feliz, al mismo tiempo que mostraba pierna con un vestido transparente.

La tapatía Galilea Montijo cuenta que cuando conoció a su esposo le dio “mucha flojera”, porque señaló que ella ha sido muy antisocial; sin embargo, dos semanas después, le pareció el hombre más simpático del mundo, por lo que creía que era un muy buen partido para alguna de sus amigas, pero en su foto con falda transparente se le vio muy divertida.

“A la segunda semana que lo vi, me divertí muchísimo, me reía mucho con él. Llego yo y les digo a mis amigas: ‘No saben qué chavo tan padre conocí en Acapulco, una de ustedes debería casarse con él'”.

Galilea Montijo contó que antes de que se diera el flechazo entre ella y su ahora esposo, la conductora tenía una relación formal e incluso tenía planes de boda, al igual que Fernando Reyna, quien también estaba a punto de llegar al altar.

Su relación siempre fue de amigos, incluso, la conductora de “Hoy” relató que se decían compadres. Un diciembre, Fernando Reyna contactó a Galilea para desearle felices fiestas y para contarle que ya no se iba a casar.

“Pasa Navidad y me dice: ‘Oye, feliz Año Nuevo. Nomás para contarte que me arrepentí, me eché para atrás y no me voy a casar’. Le digo: ‘Pues ¿qué crees? yo también me acabo de arrepentir’. Me dice: ‘No sabes qué gusto me da oír eso’, en ese momento yo sentí un dolor en el estómago”, contó.

Luego de que Reyna confesó a Galilea Montijo que sí estaba interesado en ella, la presentadora comentó que se dio cuenta que Fernando Reyna era el hombre de su vida. “A los seis meses de conocernos, yo ya estaba casada y embarazada”.