Gaby Espino efectos vacuna coronavirus: Se aplicó la segunda dosis

La actriz Gaby Espino menciona que se comenzó a sentir mal cuando se aplicó la vacuna: “Me vacuné, me puse la segunda dosis de la vacuna de Pfizer hace como 6 días y me dio durísimo, o sea durísimo, me tumbó”, dijo la venezolana para aclarar su historia en Instagram.

“Estuve con fiebre, mucho cansancio, entonces han sido unos días como que me despierto bien, hago mis cosas, empiezo a entrenar no sé qué y me tengo que ir a mi casa. O sea, he tenido que suspender un montón de cosas porque me siento mal”, agregó la artista venezolana en las redes sociales.