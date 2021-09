Gabby Petito y su novio modificaron furgoneta para viajar por EEUU

“Reducir el tamaño de nuestra vida para encajar en esta pequeña furgoneta fue la mejor decisión que hemos tomado. Con el espacio limitado, queríamos aprovechar cada centímetro, manteniendo todo minimalista. Definitivamente nos sentimos inspirados por muchos otros #vanlifers en @youtube, pero se nos ocurrió un diseño completamente original”, escribió Brian Laundrie.

A su vez, el prometido agregó: “Casi no gasté nada en la conversión y no podría estar más feliz con el resultado. ¡#Vantour llegará pronto! Sacrificar el espacio para despertar en la naturaleza todos los días no ha sido ningún sacrificio”.