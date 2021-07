Entre ellos un niño de tres años que fue hospitalizado en condición estable, según The Associated Press. Los químicos involucrados incluyeron hipoclorito de sodio y 35% de ácido sulfúrico, detallaron las autoridades en el mensaje de Twitter.

Un total de 29 personas fueron trasladadas a hospitales en Houston después del incidente en el parque acuático Six Flags Hurricane Harbor Splashtown en Spring, reveló el Departamento de Bomberos del condado Harris en su cuenta oficial de Twitter .

“Por una abundancia de precaución, el parque ha sido cerrado por el resto del día”, aseguró la portavoz del Hurricane Harbor Splashtown, Rosie Shepard, en un comunicado, de acuerdo con medios de noticias citados por The Associated Press.

De acuerdo con el mismo departamento, un total de 31 personas fueron transportadas desde Six Flags Hurricane Harbor en Houston a hospitales cercanos, Además 55 personas rechazaron ir al hospital tras la descontaminación por parte de los bomberos.

Reportan heridos tras el tiroteo en estadio

Una de las personas heridas era una mujer que asistía al juego y que fue alcanzada mientras estaba frente al estadio, informó Benedict. No se consideraba que las heridas pusieran en riesgo la vida de la mujer, de acuerdo con The Associated Press.

Más tarde, dos personas que viajaban en uno de los vehículos ingresaron en un hospital local con heridas de bala, y fueron interrogadas por los investigadores, dijo Benedict. Se desconocía de inmediato la gravedad de las lesiones de los interrogados.