Tiroteo fuera del estadio de los Washington Nationals deja tres heridos

Dos de los heridos estarían involucrados en el propio tiroteo y la tercera herida es una mujer que asistió al partido, cuya vida no corre peligro, según informó esta noche Ashan Benedict, subjefe de la policía de Washington.

Uno de los autos fue interceptado

Los dos autos huyeron de la zona, pero uno de ellos fue interceptado por la policía y sus dos ocupantes, heridos, están siendo atendidos en un hospital para ser interrogados después. La Policía está investigando el incidente, pero asegura que “no hay una amenaza activa en este momento”.

“Fue una escena caótica”, dijo el jefe de los umpires Mark Carlson, en declaraciones a The Associated Press. “Oímos lo que sonó como disparos. No sabíamos de dónde venían”. Una treintena de policías, vehículos, ambulancias y camiones de bomberos estaban en la calle aledaña al Nationals Park, por el lado de la antesala. Un helicóptero sobrevoló el estadio.