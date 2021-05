Frida Sofía ofrece una nueva entrevista en medio de las acusaciones que le hizo a su abuelo

La hija de Alejandra Guzmán, ¿también fue “manoseada” por su tío, Luis Enrique Guzmán?

Por su parte, Enrique Guzmán se ve obligado a cancelar sus conciertos El cuento de nunca acabar… Frida Sofía, quien hace un par de semanas acusó a su abuelo Enrique Guzmán de haberla “manoseado” cuando era apenas una niña, ofrece una nueva entrevista donde hace inesperadas revelaciones: ¿su tío también la tocó? Por su parte, el intérprete de La plaga se ve obligado a cancelar sus conciertos. Fue por medio del canal oficial de YouTube de Noche de Luz que la hija de Alejandra Guzmán, quien estuvo acompañada de Mary Murelle, se desahogó con la conductora y actriz dominicana Luz García, quien no dudó en preguntarle todas sus dudas. “Soy una persona que quiere sacar su verdad”: Frida Sofía Tranquila, a diferencia de la ocasión en que confesó que su abuelo Enrique Guzmán la había “manoseado” cuando era apenas una niña, Frida Sofía dejó en claro que lo que ha querido hacer es tratar de contar su historia y no culpar de todo lo que le pasa a su mamá, Alejandra Guzmán, como se ha dicho. “Entiendo que la gente tenga una súper idea errónea mía porque esa no soy yo, esa mujer que está desquiciada es una persona que quiere sacar su verdad, me siento como maléfica, pero qué tal su historia que no le contaron a nadie” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Frida Sofía confiesa que ha buscado ayuda psicólogica En otra parte de esta charla, Frida Sofía aseguró que ha buscado ayuda psícológica, la cual se la paga ella, desmintiendo lo que ha dicho Alejandra Guzmán: “Estoy ya… de sus mentiras, pero lo siento”, dijo, para compartir que sí se ve como mamá en un futuro. “Pero nunca iba a tener un hijo con un asqueroso, que ya saben quién es, no te voy a nombrar, trepador asqueroso, y pues creo que fue la decisión más difícil, y si estoy hablando de mi aborto, pero necesaria, porque yo tenía 6 semanas y me dicen ‘asesina’, ‘ojalá y no te reproduzcas’, ‘ojalá te dé cáncer en los ovarios para que no traigas a nadie al mundo'”.

“¿Tú te juntarías con un ex novio?” La hija de Alejandra Guzmán compartió que en ese momento de su vida le hizo falta el apoyo de su familia: “Me hizo falta todo, pero la fuerza no. La saco de mi fe con la Virgen, porque siempre que le pido algo me lo da, siempre”, expresó a punto del llanto. “El cab… (su expareja Christian Estrada) se fue a Los Cabos y yo me enteré en año nuevo, le marqué y le dije que estaba embarazada y me dijo que iría conmigo, y aunque sea lo peor de lo peor, y que se juntó con mi mamá, ¿me explicas qué haces ahí? Yo no entiendo, como madre, ¿tú te juntarías con un ex novio?”.

“Yo de verdad quería ser mamá” Frida Sofía confesó que en ese entonces quería convertirse en mamá y no se embarazó sin querer: “No me arrepiento (de haber abortado) y yo sé que ese ser que tenía y cargaba me entiende porque iba a ser un infierno. Veo a todas las parejas que se están peleando por la custodia”. La joven asegura que perdónó a su mamá, a pesar de que después del aborto, la cantante celebró su cumpleaños junto a Christian Estrada: “Si se puede perdonar, porque es como tomarte el veneno tú y esperar a que la otra persona se muera”.

¿Frida Sofía pensó en suicidarse? Con todo lo que ha pasado en su vida, se le preguntó a Frida Sofía si alguna vez ha atentado contra su vida, a lo que respondió categóricamente que nunca: “Gracias a Dios nunca, me he deprimido pero te digo, si no me tumban ahorita, no me tumban jamás y yo no me voy a quitar la vida que Dios me dio”. “Los trapitos sucios se lavan en casa, a los papás se les honra y se les respeta, sí, total, pero viceversa, ¿no? Como que ya dejen la pin… chancla y los trapitos sucios porque ahí está el tío toqueteando a tu hija y ¿qué, trapitos sucios en casa? No, mi reina, esos trapitos los sacas y ahí igual que al pin… cerdo ese. Estoy harta de que no puedan ver esa parte”.

“Ella sabe dónde vivo” Ya casi para finalizar con esta entrevista, la hija de Alejandra Guzmán reconoció que a partir de que confesó que su abuelo Enrique Guzmán la manoseó cuando era apenas una niña, “la han apuñalado por detrás y por adelante”, pero ella también se ha defendido. “Al final, ella (Alejandra Guzmán) sabe dónde vivo, ella sabe que yo jamás en la vida le voy a cerrar la puerta. Entonces, la que no entiende aquí soy yo. La amo con todo mi corazón y por eso me cag…, me duele, porque siempre estuve ahí, siempre, no le fallé ni una vez y no le he fallado ni una vez en mi vida, ni una”.

Enrique Guzmán cancela sus conciertos Enrique Guzmán no sabe cómo lidiar el escándalo que se ha generado tras los señalamientos de abuso de su nieta Frida Sofía; el cantante canceló una serie de conciertos que daría en línea, pues confiesa que no tiene cara para decirle algo a su público. En entrevista con el programa “Hoy”, el intérprete de 78 años dijo que en estos momentos no se siente bien como para ofrecer sus shows, pues no tiene ganas de cantar. Guzmán comentó que aunque su hija Alejandra pudo haber creído en las palabras de Frida Sofía, en todo momento le ha mostrado su apoyo a él, ya que fue testigo de su rol como abuelo, por lo que ante las circunstancias, la Guzmán le dijo que hiciera lo que creyera conveniente.

“No soy muy niñero” La situación es tan delicada, que el cantante reconoce que no sabe qué hacer, qué postura tomar, y justamente eso es lo que lo tiene angustiado: “Ale sabe en qué nivel ha sido mi amistad con mis nietos en general, soy de esos que te consiento, pero que ‘ya es hora de que te vayas a tu casa’… no soy muy niñero, cuando mis nietos tienen ganas de divertirse me dan ganas de echarme un sueñito; lo terrible es que no sepa yo pa’ dónde hacerme, eso es lo único que me ha preocupado”. “Alejandra me dijo: ‘haz lo que te parezca’ y lo que me parezca es tratar de ayudarla de todas maneras. ¿cómo?, no tengo idea”, expresó. El intérprete de temas como Tu cabeza en mi hombro y Uno de tantos reconoció que su estado anímico no es el idóneo, por lo que varios conciertos que daría en línea fueron cancelados, e hizo alusión a su canción Payasito.

“El payasito está triste” “Tenía algunos conciertos en línea y se han cancelado todos porque con qué cara voy a salir a decir algo, qué les voy a cantar, con qué sonrisa puede hablar el payasito, el payasito está triste, no tiene ganas de cantar”, sentenció el rockero. Enrique Guzmán reiteró que jamás le ha faltado el respeto a Frida Sofía, y dijo que ojalá en algún momento su nieta le diga qué fue lo que él hizo mal: “En algo me equivoqué, pero yo faltarle a ella, no lo he hecho nunca”, expresó (Con información de Agencia El Universal).