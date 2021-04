¿La dinastía Rivera sufre lo mismo que la dinastía Guzmán?

La señora Rosa Rivera llora por el mensaje de su hijo el pastor Pedro Rivera Jr

Aparentemente, Chiquis, Rosie y Juan Rivera tienen conflictos Las cosas entre la familia Rivera parecen no estar bien desde que se dijo que Chiquis Rivera estaba molesta con sus tíos Juan y Rosie por ciertos comportamientos en los que demostraban que no estaban ‘felices’ por las cosas que la hija de Jenni Rivera hacía; ahora el pastor Pedro Rivera Jr hizo llorar a la mamá de Jenni Rivera, Doña Rosa Rivera, en un mensaje. A la par del escándalo que tiene dividida a la familia Guzmán, por las declaraciones de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, se deja entrever que la dinastía Rivera tampoco está atravesando por un momento de ‘rosas y flores’ entre sus integrantes y fue el pastor Pedro Rivera Jr el que dio un mensaje. La mamá de Jenni Rivera recibió un mensaje de su hijo Pedro Rivera Jr A través de un video publicado en el Facebook de Doña Rosa Rivera y reproducido por el Instagram de ‘Chamonic’, se puede ver cómo la mamá de Jenni Rivera está cocinando pero acompañada de su hijo el pastor Pedro Rivera Jr que da un mensaje sobre la unión familiar. “Usted sufre y llora porque yo creo que el deseo de usted es tener toda la familia juntos, a toda la familia pudiéndose llevar uno con el otro, eso es lo que hace feliz a un padre, a una madre, el dinero las cosas materiales salen sobrando cuando usted no tiene a su familia con usted, a sus hijos”, comenzó diciendo el pastor.

Doña Rosa Rivera soltó las lágrimas por el mensaje del pastor ¿Será que el pastor Pedro Rivera Jr trataría de estar llegando a sus hermanos y sobrinos que aparentemente están divididos? Por sus palabras expresó: “Por eso tenemos que tratar de estar todos juntos, el perdonarnos, el recibirnos, aunque ya no pueda haber esa relación de intimidad pero aún así nos podemos amar”. Y el pastor cuestionó a Doña Rosa Rivera diciéndole si eso era lo que ella quería: “Claro que sí”, se limitó a decir en medio de las lágrimas, además su hijo el pastor hizo alusión a que alguien le había mandado unas flores en señal de cariño y paz, pero que eso no era suficiente.

¿Quisieron contentar a la mamá de Jenni Rivera con unas flores? El pastor aseguró que ‘con unas flores’ no se arreglan las cosas: “Le pueden traer unas flores y son bonitas pero se van a morir pero cuando tiene una familia unida, pues eso es lo más que usted desea… 73 años y yo creo que usted tiene todavía mucho años más que vivir y a lo mejor va a poder suceder eso donde la familia, los amigos, los parientes dejen el orgullo y puedan unirse…”, expresó en claro mensaje para varios integrantes de la familia. Pero el pastor no se quiso quedar con nada y pidió a Dios por la vida de la mamá de Jenni Rivera: “Padre te doy las gracias por la vida de mi madre, te glorificamos con poder y que tú obres de una manera especial en su corazón, dale paz, dale amor, dale felicidad, y gracias porque después de esto me voy a comer este pozole rico que hizo mi madre”, finalizó.

Los comentarios aparecieron para el pastor Pedro Rivera Jr La gente opinó sobre el mensaje de ‘separación’ de la familia Rivera: “Pues eso es el pan de cada día que se vive en las familias latinas se han perdido el respeto y el deseo de de unión”, “Lo mas triste es que toda la familia se reune en un funeral y eso es lo mas triste”. “Pero pues igual son humanos y como cualquier familia duelen las separaciones ojalá se arreglen pronto”, “Si, muy triste para ella y se miró en el ultimo video de Juan, las malas caras e incómodidad cuando Chiquis se acercó. Que triste para la señora que su familia nomas no puede estar bien”, “Esa familia antes echaba la culpa a Mayeli de todo y ahora sale a luz que ellos solo se buscan para publicidad, por eso Jenni tanto lloraba en sus conciertos, lo que se necesita es más amor que palabras”, expresaron.

¿Será que habría reconciliación con la señora Rosa Rivera? La separación de la familia Rivera se debería a que Chiquis Rivera no le habla a sus tíos Juan y Rosie Rivera ante la separación con Lorenzo Méndez y desde que supuestamente pretendía sacar un tequila propio, lo que tomaron a mal por ser ‘competencia’ para el de Jenni Rivera. “Pobre doña Rosa tiene que orar mucho por su familia y mas por Chiquis que solo le gusta estar metida en escándalo para poder llamar la atención”, “Toda esa familia crea polémica para agarrar fama pero de la mala y es triste porque Jenni nunca fue así”, “Quienes no se hablan ahora ? Antes era Lupillo con cási todos, y ahora?”, opinó la gente en el video. AQUÍ PUEDES VER LO QUE DIJO EL PASTOR PEDRO RIVERA JR

La mamá de Jenni Rivera compartió su experiencia al ser detenida en la frontera A través de su canal de Facebook, la mamá de Jenni Rivera, la señora Rosa Rivera contó su experiencia cuando fue detenida en la frontera por la razón menos pensada, además de que a la par estaba luchando contra una enfermedad que le mermaba la salud, según expresó. La Señora Rosa Rivera tiene una página de Facebook en la que comparte recetas de cocina paso a paso y en esta ocasión mientras preparaba un platillo, se atrevió a decir que en una ocasión fue detenida en la frontera por intentar cruzar de territorio mexicano con unos chiles…

La mamá de Jenni Rivera expresó que la detención que tuvo en la frontera fue por comida “Me detuvieron en la frontera”, es el título del video que la mamá de Jenni Rivera compartió en su Facebook narrando su experiencia. “Regularmente cuando voy a #Tijuana compro allá lo que me hace falta y que nomás puedo encontrar de aquél lado. Esto fue lo que me pasó una vez que crucé”, describió la señora Rosa Rivera. Mientras estaba cortando los ingredientes para su receta, la señora Rosa Rivera no dudó en contarle a sus seguidores que a ella también le ha tocado ser detenida en la frontera como le sucede a muchos inmigrantes o personas que naturalmente cruzan a territorio mexicano.

Mientras cocinaba, la mamá de Jenni Rivera compartió lo que sucedió La señora Rosa Rivera comenzó narrando: “En días de Navidad nos pararon, estaban parando a mucha gente porque traen mucha mercancía… Este lo traje de Tijuana, miren cómo se desbarata”, refiriéndose a la carne que estaba utilizando para preparar el platillo de cocina. “Si me llevan a Tijuana, pues compro lo que aquí no hay, como este que sí hay creo, el pescado ahumado, pero no es así de amable (manejable) pero hay muchas cosas que traigo como por ejemplo harina, harina de maíz y manteca de esa vegetal, porque aquí sí hay pero no es igual”, dijo la Señora Rosa Rivera, pero sin imaginar que la detendrían…

Los chiles no fue lo único que le quitaron a la mamá de Jenni Rivera en la frontera Y fue enfática en decir que estaban vigilando mucho en la frontera a la gente en ese tiempo: “Nos pararon, estaban parando a mucha gente porque se traen mucha mercancía y no estaban dejando pasar ni tomates, ni chiles ni nada de carnes, ni carne de puerco ni de chorizo y nos agarraron…”, contó. ¿Pero qué fue lo que le ‘cacharon’ a la mamá de Jenni Rivera? Ella misma lo contó sin pudor: “A mi me agarraron con unos chiles verdes que traía, así de grande la bolsa porque sabía que allá estaban buenos y también traje menudo y el menudo no me lo quitaron porque es de res”, dijo mientras cortaba el pescado. Aquí puedes ver el video de la señora Rosa