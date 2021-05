Tras la denuncia de su abuelo, Frida Sofía no se quedó callada y le dice que ‘no le tiene miedo’

La hija de Alejandra Guzmán no se siente intimidada por la denuncia de su abuelo y le responde

El padre de Frida Sofía asegura que está feliz porque su hija ya se cambió el apellido

Frida Sofía responde abuelo. La novela de la familia Guzmán sigue escribiendo sus páginas. Tras la denuncia que Enrique Guzmán interpuso en contra de su nieta Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán no se quedó callada, y tras días de mantenerse en silencio, le mandó un contundente mensaje a su abuelo.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que Frida Sofía le mandó un mensaje a Enrique Guzmán, y le demostró que ella no se deja intimidar. La cantante compartió la captura de pantalla de una publicación de la cuenta @latiafeminista, quien le ha mostrado su apoyo.

Frida Sofía responde abuelo: ‘A mi no me vas a callar’

“Tú sabes lo que hiciste y (lo) has hecho por mucho tiempo”, escribió Frida Sofía sobre la publicación que muestra una imagen de su abuelo Enrique Guzmán. También, aseguró que no solo ella ha sido su presunta víctima y calificó la mente del cantante como “depravada”, misma que también, alegó, será su “propia cárcel”.

“Tú sabes lo que hiciste y has hecho por mucho tiempo, no sólo a mí, pero eso ya lo cargas en tu conciencia, y de ahí tu mente depravada y tus mentiras siempre serán tu propia cárcel. ¡A mí no me das miedo y a mí no me vas a callar! A paso firme”, decía el mensaje de Frida Sofía.