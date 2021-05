Frida Sofía apellido: Quiere olvidar ‘malos recuerdos’

“Sí, ella dijo, literalmente: ‘Ya no quiero nada que me recuerde ni me vincule a esa gente, yo ya no quiero ser Guzmán Pinal, quiero quitarme esos apellidos que tan malos recuerdos me traen. Así es. Entendemos que el Guzmán no lo quiera por todo lo que pasó, por eso no está a discusión que se quite ese apellido, pero sí está evaluando si se cambia o no el Pinal”, reveló la supuestas amiga de Frida Sofía a la revista.

La revista TvNotas aseguró que Frida Sofía consideraba ponerse los apellido de su padre, Pablo Moctezuma, y que sería el representante legal de la cantante el encargado de realizar el cambio. No se ha dado a conocer si legalmente ya realizó el cambio, pero al menos en su Instagram ya se puso Frida Sofía Moctezuma.