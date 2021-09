”Compárenla con su hermana”

Fue a través de sus historias en Instagram que Frida Sofía, se expresó ante los ataques que recibió en las últimas horas por parte de varios usuarios que la etiquetaban sin parar en comentarios burlescos involucrando a su prima Michelle, por lo que cansada decidió hablar del tema y mandar contundente mensaje.

“Y regresamos con las agresiones. Siempre se burlan de mí a compararme con esta mujer, ¿por qué me dicen que tengo que ser como ella? No conocen a ninguna de las dos, no tenemos nada que ver. No tengo relación alguna, compárenla con su hermana. Tendría más sentido”, mencionó en Instagram Stories, adjuntando las publicaciones donde la han estado molestando.