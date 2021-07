La polémica hija de Alejandra Guzmán sale a defenderse tras molesto mensaje

“Hubiese sido una decisión correcta”, contesta la joven ante comentario donde le dicen que Alejandra debió abortarla

Horas después crea contundente mensaje tras ataque en Instagram Frida Sofía aborto Alejandra. Desde el año pasado, las cosas entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía se han desbordado hasta el punto en que la joven decidió demandar a su madre por los abusos que vivió durante su infancia, declarando que siempre estuvo en un ambiente tóxico y que si ella es así en carácter es por los hechos que la marcaron durante su niñez. Las redes sociales de la joven se han inundado por comentarios de odio de algunas fanáticas de la cantante mexicana, quienes han expresado el disgusto que sienten por ella, después de que se diera a conocer la demanda que interpuso ante las autoridades del país mexicano por los tocamientos indebidos de su abuelo, el señor Enrique Guzmán y que Alejandra apoyó en lugar de su hija; esta vez, a la hija de Guzmán le han dicho que debió abortarla… y la joven explotó ante la usuaria. Frida Sofía aborto Alejandra: “Tenía que haberte abortado” El día 7 de julio, Frida Sofía encendió las alertas en su perfil de Instagram tras evidenciar a una de los internautas que se tomó el tiempo de dejarle un mensaje demasiado agresivo donde le hace saber que Alejandra probablemente hubiera sido más feliz abortándola como ella había abortado al bebé que esperaba con su entonces pareja y la joven no se quedó callada. “No, pero es que a ti te tenía que haber abortado como tú abortaste a tu bebé!”, escribió en la caja de comentarios la usuaria, que a los minutos tuvo una contestación de la influencer: “Sí… la verdad es que ojalá y hubiese sido una decisión correcta pero los narcisistas lo ven muy diferente”, mencionó Frida, para después tomar captura y publicarla en su perfil de Instagram. Archivado como: Frida Sofía aborto Alejandra

Frida Sofía aborto Alejandra: “Es lo más cobarde del mundo” Al pasar por esta tormentosa situación, Frida Sofía no se quedó con las manos cruzadas y salió ante su comunidad de seguidores, exhibiendo el comentario del usuario que mencionó una de las circunstancias más difíciles por las que pasó tras tomar la decisión de abortar hace un par de años atrás y que en numerosas ocasiones ha dicho que fue “lo más difícil de hacer”. “Burlarse del dolor ajeno es lo más cobarde que existe en este mundo. No hay un día que pase en mi vida sin que sea humillada, señalada, insultada de esta forma entre muchas otras. Ojalá y esta foto y su mensaje te incomoden al igual que a mí”, fue parte del mensaje que dejó la influencer en sus redes sociales, ante el ataque que la usuaria realizó contra ella. Archivado como: Frida Sofía aborto Alejandra

Frida Sofía aborto Alejandra: “Seguiré luchando por mi sanación” La hija de Pablo Moctezuma no paró ahí con el ataque, señalando que ella recibía ese tipo de atención multiplicado al triple que la usuario que decidió mostrar en el post de Instagram y que esperaba pudiera entender que no era un proceso fácil con el cual ella vivía, además de aclarar que sólo estaba buscando su ‘sanación’ y aunque la atacaran, no se callaría. “Ahora imagínate recibir este tipo de ataques X 1.7M!!! Y sigo y seguiré luchando por mi sanación así sea gritando mi verdad le pese a quien le pese”, comentó Frida en el pie de imagen de la captura que subió en sus redes sociales, terminando el post con el hashtag de “yo no me voy a callar”, no siendo la primera vez que hace una acción similar con sus ‘haters’. Archivado como: Frida Sofía aborto Alejandra

Frida Sofía aborto Alejandra: La defienden Fue a través de Instagram Stories que una seguidora de Frida Sofía decidió expresar su opinión ante la crítica que había recibido en redes sociales y que evidenció la primogénita de Moctezuma, sumándose a las personas que en cada oportunidad que tienen le muestran el apoyo que le tienen a la joven de 29 años. En la publicación se lee la descripción que dice lo siguiente: “Sis, no hagas caso al irresponsable comentario de Mia (la usuario que la atacó) ha hecho. Primero porque tú ya te arrepentiste, segundo porque está gente parece que no conoce el terrible síndrome postaborto, por el cual existen iniciativas como “El viñedo de Raquel” que ayudan a sanar a las mujeres de la lamentable experiencia de aborto provocado…”, a lo que la joven compartió en sus historias. Archivado como: Frida Sofía aborto Alejandra

Frida Sofía aborto Alejandra: “Son mujeres las que hacen esos comentarios” Como comentó una usuaria, la mayoría de veces cuando ocurre un comentario de odio hacia una mujer es producido por otra, que tal vez no entiende por la situación que se enfrenta la supuesta víctima, pero nunca debería faltar el ser empáticos con la situación por laque se atraviesa y dar una crítica constructiva. “Lo peor de todo es que son mujeres las que te atacan en su mayoría, eso de verdad que me sorprende. Por qué una mujer ataca a otra de esta manera? si somos nosotras mismas quienes podemos cambiar y mejoras la sociedad para beneficio de nosotras mismas”, fue uno de los comentarios que más destacó dentro de la publicación de Frida. Archivado como: Frida Sofía aborto Alejandra

“Hay que ser empáticos” Desgraciadamente cuando suceden situaciones que son polémicas y están vinculadas a una figura pública, no falta quien declare su malestar por el ataque y muestre preferencia por una de las partes, por ello no sorprende los mensajes de apoyo que ha recibido de una gran multitud de mujeres que ha pasado por una situación similar. “Y en su descripción dice ser humana… Humana no se escribe, me muestra, se respeta, se es empático y se ama al prójimo sin juzgar, suponer o atacar. Recibes mucho de lo que comentas Frida, por cada mal comentario llegan mil bendiciones y cariño”, escribió una de las seguidoras de la cantante y empresaria.

“Te apoyo, Frida” Ha sido una época complicada para la hija de Guzmán, pero no falta quién demuestre el apoyo que le tiene a Frida, quién en varias ocasiones ha llegado a agradecer los gesto de cariño que tiene su comunidad de seguidores a través de las distintas redes sociales que maneja y en las que nunca falta quien la ataque. “Te apoyo, Frida. Debe ser terrible tener que leer esta mier…a todos los días”, contestó una joven, demostrando el apoyo que le otorga a Frida Sofía en la amarga situación que vive día tras día, cuando llega a subir un post y las personas llegan a recordarle el enfrentamiento por el que pasa con su famosa madre.

La tensa situación con Alejandra En la última entrevista que realizó Frida Sofía con la revista People, declaró que ella piensa que su concepción no fue una forma correcta de realizarse, debido a unas declaraciones que había dado la cantante mexicana años antes de que naciera, donde mencionó que quería un bebé ‘sólo para estar acompañada’, y ahora al oír esas declaraciones, se sentía con el corazón roto. “Vi una entrevista de hace mucho que dice: ‘es que me siento muy sola, necesito compañía’ y dice que por eso me tuvo. (…) No creo que esa sea la manera de traer a un bebé al mundo”, confesó la joven al portal, en una entrevista que hizo con motivo de los últimos acontecimientos que han pasado alrededor de su relación con la familia Guzmán.

Sólo cuenta su versión de la situación Las declaraciones que dio en dicho medio llamaron la atención de varios por lo diferentes que han sido de las declaraciones anteriores, como en la entrevista de Gustavo Adolfo Infante, con quién declaró que su abuelo había abusado de ella cuando era niña, revolucionando las redes sociales y medios de espectáculo que se mostraban sorprendidos ante tal escándalo. “Todo el mundo comenta: ‘Frida ataca, Frida ataca’. No, Frida se defiende. En realidad, es tanto el bullying, es tanto el desprecio, que ya llegas a decir: ¿sabes qué, que tengo que perder? Voy a contar la verdad”, confesó para People, en la nueva edición donde sale en la portada de dicha revista y que sorprendió a varios.

No se arrepiente de sus actos Después de que se dio a conocer la noticia de la polémica entrevista y posteriormente las demandas que ambas partes han interpuesto, la joven dice a People que no se siente arrepentida de haber hablado, puesto que nunca ha tenido nada que perder porque su familia no ha estado presente durante parte de su vida. “No hay relación con nadie de la familia. Nunca nos vemos. Nunca hay ese apoyo de familia. No hay llamadas, no hay conexión, no hay amor, no hay dedicación, no hay respeto alguno. No me voy a hacer la que sí hay. No pierdo absolutamente nada. Al contrario, gano mi libertad”, mencionó ante la revista, dejando en claro que no se arrepiente de haber hablado.