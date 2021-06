Alejandra Guzmán publica fotografía con su papá Enrique Guzmán ¿con mensaje para Frida Sofía?

Los internautas reaccionan ante la fotografía de Alejandra con Enrique Guzmán

Por su parte, Frida Sofía le agradece su papá Pablo Moctezuma todo su apoyo Alejandra Guzmán fotografía. La telenovela de la familia Guzmán se sigue escribiendo. Ahora con la fotografía que publicó Alejandra Guzmán en su cuenta oficial de Instagram, en la cual aparece muy abrazada con su papá Enrique Guzmán, dicha imagen la subió por el Día del Padre, y en su mensaje escribió: “¡El mejor papá del mundo! @eguzmanoficial”. La publicación fue retomada por el Instagram de El Gordo y La Flaca, y fue justamente ahí en donde los internautas mostraron su desacuerdo, pues al parecer la fotografía fue tomada como una cachetada de Alejandra Guzmán a su hija Frida Sofía, pues demuestra que no cree las acusaciones que hizo en contra de Enrique Guzmán. Alejandra Guzmán foto: Le llueven las críticas Los internautas no tardaron en reaccionar ante dicha publicación y en ella escribieron: “No señora.. si mi hija me dice “mi abuelo me toca” aunque sea mi papá .. primero mi hija! Y averiguaré y estaré con mi hija hasta llegar a la verdad! Si resulta que mi hija mentía pues tendrá sus consecuencias…” “… Y si mi padre es realmente un hombre bueno entenderá que mi deber de madre era apoyar a mi hija… y si es verdad viviré con una menté limpia y tranquila que pude ayudar a mi hija…”, “Exactamente eso es ser buena madre, primero los hijos”, “Qué clase de mensaje le esta dando a su hija. @ifridag”.

Alejandra Guzmán foto: “Mala madre, los hijos están primero” Los internautas no se guardaron nada, y le reclamaron a Alejandra Guzmán no ser una buena madre y no creerle a su propia hija: “Qué clase de madre es esta señora ! que Ni siquiera le regala el beneficio de la duda a su hija”, “A veces pienso que ella y él son iguales de enfermos, porque no entiendo el comportamiento de ella con su hija”. “Esa mujer no entiende nada, las neuronas que le quedaban ya se le quemaron, no le importa la hija, pero el KARMA es bien canija”, “Mala madre, los hijos están primero”, “Tapando el sol con un dedo”, “Yo ya no los miro igual a estos dos!!!”, “Creo que la droga le comió el cerebro”.

Alejandra Guzmán foto: “Dan asco los dos!” Para los internautas ver la fotografía de Alejandra con su papá Enrique Guzmán, fue una cachetada a Frida Sofía y así se lo manifestaron: “Dan asco los dos!”, “Felicidades señor Espero se le quite lo V.I.O.LA.D.O.R Y PUERCO!”, “Ay mujer ciego el que no quiere ver… Pero bueno”. “Esta familia tiene muchas historias de escándalos y muy fuertes”, “Se le ve la mirada de pedófilo que tiene”, “Busca a tu hija, dale el amor que no le diste de pequeña”, “Este tipo le pego a ella, le tiro los dientes y a su madre la golpeó también, eso es ser un buen padre? No, no lo creo, es puro show!!!!”.

Alejandra Guzmán foto: “Tal para cual” Indignados, internautas le dicen a Alejandra Guzmán que tenga cuidado con el karma: “Tal para cual, ¿es el mejor cuando le hacía a tu hija las cochinadas”, “La vida es un karma … regresa todo lo que le das.. nadie escapa de eso….hija y padre…”, “Tapan el. Sol. con. Toda. La. mano a. Ver. Si puedes”. “Ese viejo no me da confianza”, “El mejor pervertido”, “Tiene cara de abusador”, “No juzgo pero opino, el vínculo con un hijo es más fuerte que con el padre y ella se está equivocando”, “Su hija es su hija por encima de su padre”, “Y ahora? No le queda mas que seguir abrazando al depravado del papá, porque a la hija ya la perdió!”.

Alejandra Guzmán foto: Las críticas no pararon Los comentarios en contra de Alejandra Guzmán no pararon: “En realidad no sé si Frida alguna vez tuvo a su Madre!”, “Su propia hija diciendo que el la toco y esta poniendo mejor papi del mundo q poca m@$#&”, “Yo no entiendo, el mejor papá?”. “El colmo, la enfermedad de esta mujer, la droga sí hace estragos ella necesita un psicólogo urgente se ve que depende del padre totalmente para sentirse importante y se ve que no maduro como una niña chiquita se aferra al que ella cree que es su protector o su alcahueta???”.

Le recuerdan a la cantante el pasado de su padre Los usuarios de las redes sociales no desaprovecharon la oportunidad para recordarle a Alejandra Guzmán el pasado violento de su padre Enrique Guzmán: “Según ella el mejor papá. Y cuando traía arrastrando así madre de las greñas también así es el mejor ??? No pos wow que gente tan poca madre”. “El mejor? Señora si se abrió la caja de Pandora investigue bien a su padre. Y luego dice el mejor padre!!!!”, “La peor mamá del mundo”, “Qué descaro”, “Los niños no miente y nunca olvidan quien le hizo daño”, “Ay qué pena”, “Según ella, yo como madre voy apoyar a mi hija, al rato te va a poder”.

Le dicen que es “la peor mamá del mundo” La fotografía de Alejandra Guzmán abrazando a su padre Enrique y llamándolo “el mejor papá del mundo” hizo enojar a los internautas, quienes consideraron a la cantante como “la peor mamá del mundo”: “¿Y la peor mamá del mundo?, “Cuentas le vas a dar a Dios, me das lástima”. “Viejo rabo verde”, “Pobre mujer”, “Si es él quien le consigue el vicio, por eso es el mejor papá!!”, “Los molestadores y abusadores de niños, pedófilos se protegen entre ellos. That’s all. Así abrazaditos quedarán en la cárcel. #JusticiaParaFrida #YoSiTeCreoFrida”.

“Está mujer no tiene dignidad” La molestia de los internautas era tan grande que los comentarios en contra de Alejandra continuaban: “Está mujer no tiene dignidad, se le quemaron todas las neuronas de tanta droga que se mete”, “Este pedófilo no deberían hacerle escándalo. Ya esta viejo ahora si se cree el santo Enrique”. “Hipócritas”, “El mejor bandido toca niña”, “Loca”, “Qué malditaaaaa”, “Si el mejor padre del mundo es el que maltrataba a tu madre y la violaba bueno @eguzmanoficial es el mejor del mundo”, “Par de puercos”, “Con esos besotes de lengua que le daba su “papa” pues claro que lo va a defender a él”.

“Degenerados” Los internautas calificaron la relación de Enrique y Alejandra Guzmán como enferma y hasta les llamaron: “Degenerados”, “Puercos”, “Enrique Guzmán es un ser muy falto de respeto, pero en sus 40s 50s era aún peor”, “De tal palo tal astilla. Pena por ella, los hijos ante todo”. “Mi mamá tiene un dicho que dice “El diablo nunca duerme ” el hecho que sea su papá quien le garantiza que no toco a su hija mínimo le diera el beneficio de la duda a Frida por algo ella no esta bien mentalmente ella tiene un trauma por que le paso algo muy malo en su infancia es triste que no tiene apoyo de nadie de su familia”.