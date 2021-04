“Woooow qué rica se ve tu cosita baby”, “hola Frida, muy guapa, te mando un saludo, tal vez no veas mi mensaje. Pero bueno te lo escribiré de todas maneras, en la vida lo más hermoso que tenemos es nuestra madre y nuestra familia, yo te doy un consejo, nunca es tarde para arreglar todo, el hoy es el mejor día, el mañana no existe y todo lo que haga una madre para darte de comer lo puedes agradecer”.

La belleza de Frida

Nuevamente la joven cantante hija de Alejandra Guzmán sale a relucir su increíble belleza y su cuerpo firme y tonificado, con un traje de baño rosado, donde se alcanza a ver su marcado abdomen de acero, donde los cuadros en su estómago provocan la envidia de los hombres.

“Eres divina, no suelo comentar ni nada, estuve mirando algunos comentarios y no cabe duda que eres la envidia de muchas, no conozco tu historia, tampoco me interesa. Admiro la fuerza y carácter que tienes, tienes una vida brillante y eres muy inteligente. No sé por qué las personas son tan metidas, si nadie sabe completamente lo de nadie. Qué horror que entre humanos nos tiremos, si al final todos queremos ir para arriba”. Archivado como: hija Alejandra Guzmán Frida Sofía bikini