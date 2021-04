Aparecen videos comprometedores de Enrique Guzmán

Esto después de la denuncia de su nieta Frida Sofía

La nieta del ex de Silvia Pinal se soltó en llanto y arremetió contra su abuelo

Enrique Guzmán manoseando. Luego de que se diera a conocer que la hija de la cantante Alejandra Guzmán, Frida Sofía, arremetió en contra de su abuelo Enrique Guzmán, por supuestos tocamientos inapropiados desde que era una niña, han salido algunos videos comprometedores del padre de la artista.

La situación ha generado controversia en la familia Guzmán, ya que las palabras de la joven de 29 años de edad han impactado en el mundo de los espectáculos, por tal motivo, distintos usuarios han compartido diferentes videos en los que se ve a Enrique Guzmán en una situación comprometedora.

Cabe recordar que, Frida Sofía ofreció una entrevista al periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante en la que habló de su vida privada, al punto de revelar que supuestamente su famosa madre sostenía relaciones sexuales con distintos hombres casi frente a ella.

Pero lo que más impactó fueron las confesiones en contra de su abuelo, en las que afirma que siempre fue muy abusivo: “Fue un hombre muy asqueroso, muy abusivo, me daba miedo, me hizo cosas feas… me manoseó… desde los cinco… lo odio y más por cómo, el pasado deja eso… ahorita, me quedó así de ‘ándale’ y si todo mundo supiera… es un delito”.