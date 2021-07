Frida Sofía explota ante usuarios

En redes expone a una seguidora quela compara con Michelle Salas

La empresaria y cantante responde rotundamente, dejando sorprendidos a sus seguidores Frida Sofía comparación Michelle. Parece que la hija de la cantante Alejandra Guzmán vive rodeada de polémicas, hace poco se reveló su entrevista con la revista People donde hablaba de su infancia, la vida con su madre, cómo ha sido el reencuentro con su padre, y por supuesto la problemática que actualmente enfrenta por el conflicto legar que existe entre su madre y abuelo, a quienes demandó por violencia y abuso. Pero esta vez, Frida Sofía pone un alto en sus redes sociales por el acoso que se ha generado y las constantes comparaciones que existen entre ella y su prima, Michelle Salas, hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, con quien ya ha tenido problemas en el pasado por la prensa y los usuarios en redes sociales, quienes han hablado de ambas jóvenes en distintas ocasiones. Frida Sofía comparación Michelle: Frida Sofía la comparan con Michelle Salas… nuevamente La hija de Pablo Moctezuma y Alejandra Guzmán arremetió contra los usuarios de la red social de Instagram, quienes empezaron a molestar tras las fotografías de Michelle Salas en Cannes, donde la familia Pinal no perdió oportunidad de mencionar lo orgullosos que se sentían de la joven por estar haciendo una carrera en el mundo de la moda y llegar tan lejos. Obviamente al ver los ataques que se estaban produciendo contra su persona, Frida Sofía lanzó contundente mensaje, donde aclara que deberían compararla con personas que si traten a su prima y no con ella, con quien no habla desde hace años. Pero no pasó ahí la situación, sino que todo empeoró cuando a la joven la etiquetaron en un post de diferentes medios donde la tachaban de “polémica” por destruir su familia. Archivado como: Frida Sofía comparación Michelle

Frida Sofía comparación Michelle: La publicación que encendió a Frida Sofía Fue la cuenta de Telemundo que subió una fotografía donde sale posando Michelle Salas en un vestido blanco que es considerado de “novia”, luciendo radiante por su paso en el Festival de Cannes, con el pie de imagen: “¿Usarías un vestido de novia como el que Michelle Salas llevó a la alfombra de Cannes”, a lo que los usuarios rápidamente contestaron, alabando la belleza de la joven; pero la situación se salió de control con el comentario de un seguidor. En dicho comentario se lee: “Mientras ella vive su vida feliz, su prima se la pasa destruyendo su vida y la de la familia. Que triste es la vida de @FridaSofía”, obteniendo el apoyo de varios, lo que nunca se imaginó es que Frida contestaría el post, comentándole “No todo lo que brilla es oro”, generando que la polémica comenzara a desarrollarse, ya que varios usuarios empezaron a señalar que sólo estaba celosa de que ella fuera “mejor”. Archivado como: Frida Sofía comparación Michelle

Frida Sofía comparación Michelle: “Deja la envidia” Los comentarios no pararon en la publicación, sino que en vez de detenerse comenzaron a multiplicarse, haciendo ver a Frida que sólo se encontraba celosa de que su familia si la aceptara y le tuviera cariño, mientras que con ella se encuentran en problemas desde hace más de dos años, cuando la relación con Alejandra Guzmán empeoró y la joven decidió alejarse y hablar de la situación familiar por la que estaba atravesando. “Deja la envidia niña y dedícate a ti misma deja el show . Y de querer llamar la atención a la fuerza. Madura.”, “Me sonó a envidia”, “No te gusta te hagan comentarios feos y sale usted ha comentar de su prima.”, “Envidiosa , ella no necesita escándalo para brillar es una reina”, “nunca serás como ella, te corroe la envidia, ella si es bella, no necesita ser vulgar como tu”, “Debería darte vergüenza opinar de tu prima, porque ahí si hay clase mija, copia!!!”, fueron algunos delos comentarios que emitieron en redes sociales tras la contestación de Frida. Archivado como: Frida Sofía comparación Michelle

Frida Sofía comparación Michelle: ”Compárenla con su hermana” Fue a través de sus historias en Instagram que Frida Sofía, se expresó ante los ataques que recibió en las últimas horas por parte de varios usuarios que la etiquetaban sin parar en comentarios burlescos involucrando a su prima Michelle, por lo que cansada decidió hablar del tema y mandar contundente mensaje. “Y regresamos con las agresiones. Siempre se burlan de mí a compararme con esta mujer, ¿por qué me dicen que tengo que ser como ella? No conocen a ninguna de las dos, no tenemos nada que ver. No tengo relación alguna, compárenla con su hermana. Tendría más sentido”, mencionó en Instagram Stories, adjuntando las publicaciones donde la han estado molestando. Archivado como: Frida Sofía comparación Michelle

Frida Sofía comparación Michelle: Dejen el bullying En cuestión de Frida Sofía y Michelle Salas, desde hace años existen una problemática donde los medios, las redes sociales e incluso la propia familia han llegado a comparar a las dos jóvenes, poniendo el estereotipo de “buena” y “mala”, en una eterna competencia por ver quien logra realizar más proyectos o tener más fama, lo que ha causado que se cansen sobre el tema y Frida explote ante las críticas que día con día recibe. “Ya estoy harta de las comparaciones y el bullying”, escribió la joven en sus redes sociales, mientras posteaba un video de su perfil de Instagram y las notificaciones que le llegan a a diario donde los insultos están al orden del día y los cuestionamientos hacia su familia no se pierden, además de que etiquetan constantemente a su prima o a ella en comentarios de ataque. Archivado como: Frida Sofía comparación Michelle

Manda contundente mensaje a seguidores Pero Frida Sofía sorprendió a más de uno al mandar un segundo mensaje a través de redes sociales, donde adjunta una fotografía de dos comentarios que hicieron usuarios donde se lee “Michelle es más bonita” y seguido de otro donde una señora le dice que aunque le arda “Michelle es más bonita y carismática”, y les responde diciéndoles que si, que Michelle es más bonita y ella nunca había dicho lo contrario, pero que ya le daba flojera que siguieran con el mismo tema de siempre. “Ya da hue..a la gente así! No entiendo porque el compararme siempre con Michelle… compárenla con su hermana o con alguien de su entorno… Ni ella me habla ni yo a ella… No quiero ser como nadie!! Y sí, ella está más bonita!, ¿Quién dijo que no?”, contestó a los usuarios, a tarvés de sus historias, donde se ve los comentarios mal intencionados que hacen en relación de ambas jóvenes.

No es la primera vez No es la primera vez que una situación así sucede, en años anteriores las comparaciones entre ambas jóvenes se han venido dando y una de ellas fue la que estalló el conflicto eterno entre Frida Sofía y la familia Pinal, después de que la joven decidiera posar para la revista Playboy, luciendo su espectacular figura, lo que llevó a la prensa a comentar que “Frida era la oveja negra de la familia” De acuerdo con diferentes medios de comunicación locales, han declarado que las disputas entre las dos jóvenes nacieron por las comparaciones que se realizaban, además de que a Michelle siempre intentaban darle una imagen completamente diferente a la de Frida, por lo que las jóvenes nunca pudieron llevarse bien y se mantenían bastante alejadas, incluso antes de que el conflicto entre Frida y su familia estallara.

Toda la vida hubo comparaciones De acuerdo con al entrevista que ofreció con Gustavo Adolfo Infante, las comparaciones entre su sobrina habían existido desde que ella recuerda, etiquetando a ambas y creando esa brecha que nunca superarían y que hasta en la actualidad las llevaría a protagonizar más de un escándalo que explotan las redes sociales y que Frida ha declarado como “cansado”. “Por mustia, no, de repente, llevaba toda la vida. Toda la vida, siempre las comparaciones, de que ‘Michelle es una dama’, de que ‘Frida es el borrego negro de la familia, y Frida es la manzana podrida, la discordia de las Pinal’. No ma…es es que es lo mismo, a ti te pintan lo que quieras y te los crees”, declaró ante el presentador, en una entrevista que sorprendió a la audiencia.

“Michelle es más Vogue” Cómo se mencionó, los conflictos comenzaron a verse más notorios después de la portada de la revista Playboy, lo que desató una ráfaga de críticas, que hasta la entrevista que ofreció para “El minuto que cambió mi destino” mencionó como “complicado” debido a que su propia familia se molestó por las contestaciones que ofreció a la prensa, cuando se iniciaron los conflictos. “Así no es ni ella ni las cosas y le dije… cuando nos empezaron a comparar fue cuando hice lo de Playboy, ahí fueron las críticas más duras y alguien me dijo ‘¿qué opinas de lo que dijo Michelle? Que tú eres más como Playboy y ella es más como Vogue?’ y yo ‘pues sí pero quién tiene la portada?’ y ahí empezó. Tampoco estoy mintiendo”, dijo la joven en entrevista. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ

Ya había contestado a las comparaciones De acuerdo con el periódico mexicano “El Universal”, la joven ya se había expresado en redes sociales desde hace años, aclarando que le molestaban las comparaciones con Michelle, diciendo que ya estaba cansada, que las dos eran diferentes y que ya no deseaba encontrar ese tipo de comentarios en su perfil de Instagram. “Güey, ya sé que no soy la más bonita, ni la más cute. Ya estoy hasta la ma…re que me comparen con Michellita, niñita linda, o sea, nada que ver”, comentó Frida Sofía en un video en redes sociales, después de que varios usuarios empezaran a etiquetarla en post referentes a los problemas de la familia Pinal y donde Michelle si era recibida por su familia.