Compartió la emoción de tener la oportunidad de ser parte una vez más del programa que mantiene a las familias hispanas unidas para compartir un momento viendo la tv, “Yo me lo tomo de una manera lleno de emoción… En la quinta temporada sentía nerviosismo la ansiedad, ahora siento emoción que a parte que soy un apasionado por los deportes me encanta Exatlón”, comentó para Mundo Hispánico.

Frederik compartió detalles de los atletas participantes

“Te soy sincero, soy un apasionado del programa, del show, de realities soy fanático, me envuelvo en la narración de una manera que a veces digo ¡wow! me emocioné con lo que vi y eso me pasa con Exatlón eso es lo que me sucede”, compartió en exclusiva ante la entrevista realizada por Mundo Hispánico.

Después compartió alguno de los detalles en los que describe un poco a los participantes de la próxima temporada del reality “Los atletas que vienen son súper fuertes y obviamente las exigencias son mayores y los que vienen también entienden ‘si él pudo yo también’ se esperan muchas cosas en la sexta temporada”, agregó.