Su fe en Dios siempre acompañó a la conductora Adamari López en su lucha contra la enfermedad

Siempre positiva, Adamari López logró vencer esta terrible enfermedad

Ser inspiración para las mujeres que libran una batalla contra el cáncer de seno es el objetivo de Adamari López Adamari López frases. A los 33 años le detectaron cáncer de seno. Adamari López vivía su mejor momento en lo personal y lo profesional. Su trabajo de actriz era muy productivo y junto a Luis Fonsi hacía una de las parejas más queridas del medio del espectáculos. “Yo tenía 33 años cuando me diagnosticaron cáncer de seno. Era un momento excelente de mi carrera. Estaba en México filmando telenovelas y me acababa de comprometer con mi novio. Un día, sentí un bultito en uno de mis pechos. Me sorprendió. Fui a ver al médico”, declaró para una entrevista con revista magazine.medlineplus. Adamari López frases: El diagnóstico que le cambió la vida “Él pensó que tal vez era algo normal durante mi período. Me dijo que, si el bulto no desaparecía, me iba a tener que hacer una ecografía. A los pocos días, sentí un dolor repentino. Y descubrieron que tenía un tumor en el pecho”, reiteró Adamari López a dicha publicación. La presentadora de Hoy Día tuvo que someterse en el 2005 a mastectomía parcial, una reconstrucción de seno y seis meses de quimioterapia. En el 2006 se supo que había superado la enfermedad. En el 2012 lanzó su libro Viviendo, donde compartió con sus fanáticos sus vivencias durante su paso por la enfermedad.

Adamari López frases: ‘Era una montaña rusa de emociones’ “Cuando me descubrieron la enfermedad fue impactante. Fue un momento difícil, duro. Era una montaña rusa de emociones, donde no sabía qué pensar, no entendí lo que me estaba pasando. Ninguno de estos procesos es fácil y va uno aprendiendo sobre la marcha, dejando que las emociones no te coman, no te destruyan, porque hay muchos momentos difíciles”, declaró en entrevista con el programa Un nuevo día. “A veces, cuando una pasa por una catarsis como esa y luego mira atrás, se da cuenta de lo que ha superado y que vale la pena seguir hacia adelante, viviendo y disfrutando de las cosas lindas que la vida le pone en el camino”, declaró sobre su enfermedad Adamari López para Unicable.

Adamari López frases: Siempre con una mente positiva En una entrevista para LifeStyle Miami, Adamari compartió alguna frases muy motivadoras. “Tener mucha fe, aferrarme a esos deseos de vivir que tengo, vivir en armonía con la gente que tengo a mi alrededor, tuve mis miedos y mucho de ellos me llevaron a una tristeza profunda y a ocultarme muchas cosas, pero al hablarlos logro dejar salir las angustias y darle paso a las fortalezas que muestro cada vez que me paro frente a la gente” “En los momentos duros que pasé por la enfermedad me refugié en la fe, en mucho amor, en los deseos de vivir. Hoy día me encuentro más viva que nunca, con más fortaleza y muy apegada a mi familia, a esas cosas que creo que me pueden sacar adelante, pero sobre todo pegada a la mano de Dios”.

Adamari López frases: Siempre es bueno pedir ayuda “Al principio de mi enfermedad pensaba que no necesitaba la terapia psicológica, y después me fui ando cuenta que no podía con toda la carga sola, que sí soy fuerte pero no soy omnipotente, tengo mis debilidades, no somos Dios, que aunque tengamos ese empuje y esas ganas, a veces necesitamos esa empujadita para poder superar ciertas cosas y salir adelante”. VER VIDEO AQUÍ “Siempre me he considerado un buen humano y antes de la enfermedad daba muchas cosas por sentadas y la vida me puso diferentes pruebas que me hizo seguir disfrutando esas cosas que tenía pero valorando y dándole la importancia también a otras, por eso digo que soy una versión mejorada de mi misma tras vencer el cáncer”.

Adamari López frases: Se concentró en ¿para qué? “Yo siempre pensé ¿para qué me esta sucediendo esto?, de esto tengo que sacar algo mejor, le decía a Dios: ‘pon en mi camino lo que tengo que ver, qué tengo que hacer para poder realizarlo, y creo que dentro de todo agradezco que haya podido pasar por esa enfermedad para poder valorar y para poder dedicarme a las cosas que me dedico ahora’. “Mi propósito es poder ayudar a otras mujeres que estén pasando por esto, seguir llevando esta voz de alerta sobre la detención temprana del cáncer de seno para poder salvar la vida y que con mi libro las mujeres se sientan identificadas y que puedan llevar su enfermedad sabiendo que hay un camino y que se puede salir adelante”.

Busca ser un ejemplo para otras mujeres “Sirvo como ejemplo para otras mujeres de que es posible sobrevivir a esta enfermedad y que el diagnóstico temprano salva vidas. Eso también me ayudó a sanar. Me sentí más cerca de la gente y entendí que tenía que hacer una diferencia”. “Debemos dedicar tiempo para nosotras mismas y mantener una actitud positiva ante los desafíos que la vida nos pone por delante. Para mí, eso es vital cuando enfrentamos un diagnóstico o una situación difícil. Busquen lo que las fortalece, lo que las mantiene positivas, lo que las puede ayudar a avanzar”.

Nunca pensó en su enfermedad como sinónimo de muerte “El diagnóstico de cáncer no es un sinónimo de muerte. Es un sinónimo de lucha, de búsqueda de fuerza y de aprender a disfrutar de todo lo que la vida nos ofrece. Sigan luchando por cumplir sus sueños, por tener una vida mejor, una vida más sana, una vida de momentos hermosos que puedan crear a lo largo del camino”. “Todos podemos desarrollar la enfermedad, lo importante es agarrarla a tiempo para que esos tratamientos que nos dan puedan ser más efectivos, puedan ser menos agresivos y uno pueda salir adelante y no tenga que pasar tanta angustia y tantos malestares en el proceso de la enfermedad”.

‘Somos guerreros’, dice una orgullosa Adamari Adamari López frases. “Somos guerreros. Sacamos las uñas y nos aferramos a vivir y ser felices, y a no darle tanta importancia a quejarnos y a estarnos lamentando por lo que estamos pasando, sino a pasarlo y seguir adelante”, ha declarado la también actriz en varias entrevistas. Para la revista People en Español, la boricua declaró sobre el cáncer de seno: “Después de haber pasado por la enfermedad y por muchas pruebas, ciertamente la visión de lo bello cambia. Todas esas cosas han pasado a un segundo plano y la belleza no la miro a través de cómo me veo físicamente, sino de cómo me siento”.

Siempre con una actitud positiva Adamari López frases. “Pensar positivo todos los días, pensar: hoy estoy mas cerca de curarme. Buscarle el lado positivo ayuda más que tirarse en una cama a sufrir”, es una de las frases que siempre aplica Adamari López, y así lo compartió en su cuenta de Facebook. “Yo me aferré a Dios. Tuve el apoyo de mi familia; en aquella ocasión, de la persona que estuvo compartiendo a mi lado como pareja; tuve la dicha de tener el público y la gente orando por mí”, resaló sobre la importancia de pasar este proceso en compañía de sus seres querido.