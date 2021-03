El cáncer, su prueba más difícil

En el 2005, Adamari López enfrentó una de las pruebas más difíciles de su vida: un diagnostico positivo de cáncer de mama, mientras a la par, su entonces pareja, Luis Fonsi, se retiró de los escenarios y estudios de grabación para darle todo el apoyo a su entonces prometida.

“Cuando me descubrieron la enfermedad fue impactante. Fue un momento difícil, duro. Era una montaña rusa de emociones, donde no sabía qué pensar, no entendí lo que me estaba pasando. Ninguno de estos procesos es fácil y va uno aprendiendo sobre la marcha, dejando que las emociones no te coman, no te destruyan, porque hay muchos momentos difíciles”, declaró en entrevista en “Un nuevo día”.