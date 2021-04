Desde su casa y con una blusa azul con puntos blancos y una playera color mostaza, Francisca Lachapel continuó: “Me siento mal, acomplejada a un punto que de verdad he pensado en irme de redes sociales y ya no publicar ninguna foto ni video, simplemente desaparecerme y volver cuando tenga mi bebé y pueda presentar a todo el mundo a la Francisca que tal vez muchos quieren ver o entienden que deberían de ver todo el tiempo”.

“Creo que es importante que comparta con ustedes cómo me siento. Voy a tocar un tema que me tiene muy triste y que me tiene acomplejada. Yo soy un ser humano que siente, que padece y tengo que sacar esto porque ya me está afectando y desahogarme por aquí me va a ayudar a sacar esta energía porque en esta etapa tan hermosa en que yo me encuentro, lo único que quiero son puras cosas positivas”, comenzó diciendo Francisca Lachapel.

“Me han escrito cosas como que estoy gorda, que el embarazo no me sienta muy bien, que ahora me visto como una vieja, de que tenga cuidado, un sin número de cosas y no sólo lo han escrito, porque también ha habido personas que han venido y me lo han dicho a mi cara, entonces yo al principio me quedé en shock y no podía entender de verdad la falta de sensibilidad de mucha gente”, continuó Francisca Lachapel.

los comentarios en redes sociales tienen mal a la conductora de Despierta América: “Yo he estado leyendo algunos comentarios en redes sociales y he visto también páginas que han escrito notas basadas en mis looks, en cómo me veo y en cómo he subido de peso”, manifestó.

“Yo soy de las embarazadas que se ha engordado, que no se le quita el calor, si muchos critican mi look que ahora me veo un poquito mayor como me visto, es porque si me pusiera estoy segura que también me criticarían porque se me ‘saldría’ todo… trato de vestirme de una manera cómoda porque me ha costado adaptarme muchísimo a este nuevo cuerpo para poderle dar vida y soporte a mi criaturita”, precisó.

La joven presentadora de Despierta América siguió narrando su batalla en el embarazo: “Me tengo que tapar y poner un saquito porque el peso de los senos no se puede comparar con nada, nunca lo había visto tan grandes, trato de taparme aquí porque las axilas se me han puesto negras, las piernas me han engordado bastante que tengo que usar vestidos que me lleguen a la rodilla”, comentó.

“Yo estaba viendo las cosas que escribe la gente y yo decía ‘qué está viendo la gente’ porque yo me siento bella, mi esposo todavía me ve más bella”, aseguró contando que su esposo le compró otro anillo para utilizar porque sus manos estaban hinchadas y no le quedaba el de matrimonio.

El apoyo a lo dicho por Francisca Lachapel no se hizo esperar

Y advirtió que viene su recta final de embarazo, por lo que Francisca Lachapel dijo: “Voy para la recta ya final lo que significa que voy a engordar todavía más entonces les estoy adelantando para que se ahorren cierto tipo de comentarios porque después de este video me he dicho a mi misma que ya no voy a prestar atención, no me voy a sentir mal por eso y no voy a permitir que nada me perturbe”, aseguró.

El mensaje de la ex reina de belleza fue dirigido también para las mujeres que no se pueden defender y se sienten igual a ella, pero que no saben cómo lidiar con los cambios en el cuerpo ni con la presión que ponen las personas sobre ellas por no conseguir verse ‘perfectas’ en el embarazo.