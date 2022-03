¡SE LE QUIEBRA LA VOZ DE DOLOR! Francisca Lachapel sorprende a todos con revelación y habla de su divorcio a meses de ser mamá. (VIDEO)

La llegada de Francisca Lachapel a EEUU no fue fácil y es que ha atravesado por muchas experiencias buenas y malas que definitivamente la marcaron de por vida, llegando a ser mesera de un restaurante de Nueva York, luego a ser Reina de Nuestra Belleza Latina en el año 2105 y hasta ser la popular conductora de ahora.

A un año de haberse casado por el civil y a prácticamente 8 meses de darle la bienvenida a su hijo Gennaro, ¿Francisca Lachapel en divorcio? Las alarmas se encendieron con una publicación de ‘Despierta América’ en donde con motivo de los 25 años de matutino, revivieron momentos de la ex reina de belleza.

“Obviamente a uno le cambia la vida, uno recibe su dinerito, tú empiezas a hacer tus ahorritos, la satisfacción de ella, las lágrimas de ella porque no podía creer que su casita que le dejó su mamá que ella trabajaba cada año poniéndole una cosita para hacerla diferente ya por fin había cambiado”, dijo la conductora entre lágrimas.

¿El momento más incómodo? Francisca Lachapel habla de su divorcio

La conductora sufrió para ahorrar dinero y con eso poder remodelar la casa de su mamá: “…Y que Dios me diera la oportunidad de yo cumplir mi palabra –porque no fueron dos ni tres veces, se lo dije cientos de veces: ‘Yo te voy a arreglar tu casita, yo te voy a arreglar tu casita’– ese es el regalo más grande que yo he recibido”, comentó fascinada.

Pero como sucedió con su mamá de cumplir un deseo, jamás imaginó que la fama y el lado oscuro de eso le atraería problemas con su entonces esposo Rocky Lachapel, del que terminó separándose y en un difícil divorcio que le causó mucho dolor y a la fecha cuando lo tuvo que recordar se le quebró la voz.