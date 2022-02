Chiquis Rivera habla sobre la violencia que sufrió con Lorenzo Méndez

El cantante no se queda callado y ¿manda amenaza?

Seguidores se dividen ¿quién tiene la razón? ¿Amenaza para Chiquis? Luego de que Chiquis Rivera contara en entrevista para People en español que en su nuevo libro titulado ‘Invencible’ había hablado sobre la violencia domestica que sufrió con Lorenzo Méndez durante su relación, el cantante no se queda callado y a través de redes sociales lanza un aparente mensaje en contra de su ex pareja. Fue el pasado 8 de febrero cuando Chiquis Rivera sorprendió al mundo al anunciar que su segundo libro titulado ‘Invencible’ ya se encontraba a la venta, en dicho texto, la hija de Jenni contó que revelaría todo sobre su vida personal y profesional, así como su ‘caótica’ relación con el también cantante Lorenzo Méndez. Chiquis Rivera habla sobre su relación con Lorenzo Méndez Tras esto, fue mediante una entrevista con la revista ‘People en español’ en donde Chiquis Rivera contó que sí había hablado de su relación con Lorenzo Méndez e incluso de la violencia domestica que recibió por parte de él cuando aún estaban juntos, algo que la cantante ya no se iba a callar. En su entrevista, Chiquis Rivera comentó que desde un principio sabía que su relación con Lorenzo no iba a funcionar, sin embargo siguió adelante porque lo amaba: “Estaba decepcionada porque creía en mi matrimonio, me casé para estar casada toda la vida. Tuve esa decepción de decir ‘Esto no va a funcionar’ Lo sabía antes de casarme, pero estaba enamorada”.

¿Lorenzo Méndez sí golpeaba a Chiquis Rivera? Posteriormente a esto, Chiquis Rivera mencionó que en el libro contaba la vez en que Lorenzo Méndez la agarró por el cuello durante una entrevista, acto que incluso su hermano Johnny observó, sin embargo, sin dar más detalles contó que todo venía en el libro. Por si las cosas no fueran de ‘mal en peor’ para Lorenzo Méndez, a través de la cuenta de Instagram de Chisme No Like resurgió un video en donde se veía a la hija de Jenni Rivera con un ojo morado, provocando, en ese momento que muchos seguidores dijeran que la había golpeado Lorenzo, sin embargo ella aseguró en aquel entonces que no era así.

Lorenzo Méndez responde a las acusaciones y manda mensaje ¿a Chiquis Rivera? Pero, a raíz de la publicación de su nuevo libro, las cosas cambiaron y ahora muchos han comenzado a sospechar que realmente Lorenzo Méndez sí llegó a golpear a Chiquis Rivera como mucho se dijo varios meses atrás. Archivado como: El mensaje que Lorenzo Méndez lanzó tras la publicación del libro de Chiquis Rivera Por supuesto que todo esto mencionado dejó muy mal parado al cantante, cayéndole como un balde de agua helada a Lorenzo, quien desde un principio había hablado sobre estipular ciertas clausulas con Chiquis sobre esto, sin embargo nunca se llegó a nada.

El mensaje de Lorenzo Méndez Tras este escándalo ocasionado tras la publicación de Chiquis Rivera, en donde la cantante revelaba absolutamente todo sobre su relación con Lorenzo Méndez, el ex vocalista de La Banda el Limón no dudó en responder todas las críticas que estaba comenzando a tener. Y a través de redes sociales dejó un contundente mensaje, el cual muchos atribuyeron que iba dirigido para la hija de Jenni Rivera, y es que el cantante aparentaba estar mandando una ‘amenaza’ para Chiquis, al dar a entender que él también quería decir su versión de las cosas ¿y responder a lo que puso en el libro?

¿Está dirigido para Chiquis Rivera? Mediante su cuenta oficial de Instagram, y a pocas horas de que se lanzara el libro de Chiquis Rivera, el cantante originario de Estados Unidos publicó un extraño mensaje que no pasó desapercibido para nadie, el cual muchos llegaron a creer que va dirigido a su ex por dicha publicación: “Tengo mi demonio y mi ángel sobre mis hombros hablándome, para ser honesto, no estoy seguro a cuál escuchar”, escribió Lorenzo Méndez a través de sus historias en Instagram. Archivado como: El mensaje que Lorenzo Méndez lanzó tras la publicación del libro de Chiquis Rivera

Seguidores comienzan a llegar ante el mensaje de Lorenzo Méndez Ante este comentario, en donde muchos aseguraron, iba dirigido a Chiquis Rivera, en donde supuestamente Lorenzo Méndez se debatía entre responder o no responder, muchos seguidores de la cuenta de Instagram de ‘Chisme No Like’, misma que reposteó este mensaje no dudaron en llegar. Archivado como: El mensaje que Lorenzo Méndez lanzó tras la publicación del libro de Chiquis Rivera En los comentarios, varios usuarios le pidieron al cantante que “no se dejara llevar por las provocaciones que Chiquis Rivera”, mientras que otros le pedían al cantante que hablara de una vez por todas sobre su versión, otros tantos argumentaban que él no debió haber golpeado a la hija de Jenni Rivera.

¿Quién tiene la razón? “Lorenzo, esa familia va a seguir tratando de sacar dinero, tu di la verdad y que ella siga lucrando con sus intimidades”, “Lorenzo cállate, eso hace para que el libro se venda, toda la familia Rivera son de escándalo”, “Sea lo que sea, no eres suficiente hombre por haber golpeado a una mujer, aprende a ser mejor persona, ya basta de violencia doméstica, también tienes una hija, piénsalo”, le comentaron. Más y más comentarios continuaron llegando, en donde algunos se dividían entre apoyo a Chiquis y otros a Lorenzo: “Que acepte su realidad”, “Esa Chiquis no encuentra como llamar la atención, que ya lo supere”, “Él es un buen hombre, mis ojos no se equivocan, veo la nobleza en él”, “No puedo creer que haya mujeres justificando a un hombre golpeador, independientemente de quien sea su pareja, nadie merece pasar por eso”, fueron otro de los comentarios que se podían leer. LA PUBLICACIÓN AQUÍ Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.