Francisca llora durante la transmisión de Despierta América

La conductora señaló los momentos más especiales de su boda

“Yo tengo muchos momentos bonitos con mi mamá”, señaló la presentadora ¡SE ECHA A LLORAR! Francisca -ahora Zampogna- apareció de nueva cuenta en la transmisión de Despierta América tras haber contraído matrimonio con Francesco Zampogna. Durante el programa, la conductora no dudó en soltarse a llorar tras recordar los mejores momentos durante su boda y, señaló que agradecía la presencia de su madre en el evento. La conductora, contrajo nupcias el pasado sábado en los Altos de Chavón, en República Dominicana. El lugar del evento fue el cotizado sitio en el que diversas figuras del espectáculo se han reunido, por lo que Francisca no pasó por alto y compartió con sus seguidores en redes sociales. Ahora, días después del gran festejo, la conductora recordó con cariño. ¡REVIVE MOMENTOS ESPECIALES! Este martes, Francisca reapareció en el programa Despierta América tras haber estado festejando sus recientes nupcias. La conductora, recordó los momentos más especiales de la celebración y señaló que significó para ella la presencia de su familia en el evento. Además, no dudó en soltar lágrimas de felicidad mientras hablaba con sus compañeros y la audiencia. “Bueno, lo que pasa es que la boda fue todo como… Dios es el que estaba allí, todo pasó en el momento que tenía que pasar, en el momento perfecto. Yo conocí a los organizadores de la boda, recién cuando Francesco me pidió la mano y traté de hacer la boda ya, pero no era el momento, no se dio”, recordó la presentadora de Despierta América a las cámaras del programa.

Francisca boda Despierta América: ¿Qué la hizo llorar? Uno de los momentos más especiales del programa, fue cuando Francisca recordó el instante en que se reencontró con su madre para caminar juntas hacia el altar y celebrar su matrimonio. La presentadora confesó que su mamá vivió momentos muy duros y su manera de agradecerle el apoyo que obtuvo todos estos años, fue caminar de la mano por el pasillo que conducía hacia el novio. “Miren aquí, está imagen es muy especial para mí. Ni puedo hablar de la felicidad recordando este momento, cuando yo estaba caminando hacía mi mamá, que me estaba esperando allí en el altar.”, señaló la presentadora en el programa de televisión. En redes sociales, los comentarios señalaron que se encontraban felices por el matrimonio de la conductora. Archivado como: Francisca boda Despierta América

Francisca boda Despierta América: ¿Una forma de agradecerle? En medio de la chara, señaló que tenía un significado especial que su madre la acompañara al altar, ya que le estaba agradeciendo su compromiso por haber sacado adelante a la familia. En esos instantes, la conductora se echó a llorar mientras veía las fotografías de su matrimonio y el instante en que caminó con su madre al altar. “Ir de la mano con mi madre era lo más importante, algo muy especial, porque era una manera de decirle a ella que todo lo que ella hizo por nosotros valió la pena, todo el esfuerzo valió la pena. Para mi mamá fue muy duro, echar a su familia hacia adelante y ella ha sido una mujer que sufrió mucho. Que no vivió algo de amor con mi papá, porque él murió cuando yo tenía cinco años; después a ella le tocó muy duro en la vida.”, señaló la conductora. Archivado como: Francisca boda Despierta América

Francisca boda Despierta América: “No se me permitía eso” En medio de la plática con sus compañeros del programa, Francisca señaló que se encuentra agradecida con Dios por esos momentos que vivió porque cuando era pequeña “no podía permitirse esos sueños”. La conductora, señaló que se encuentra viviendo su anhelo hecho realidad y que un hombre como Francesco fuera parte de ese momento. “Ver a mi hijo así, entrando como todo un príncipe. Esa imagen de mi mamá y mi hijo, son muchas cosas de mi corazón. Pero no lloro de tristeza, lloro de felicidad porque estoy tan agradecida con Dios por permitirme vivir un sueño, porque cuando era niña esas cosas no estaban permitidas para niñas como yo. Casarme con un hombre así, eran cosas que no se me permitían y ver esto.”, anunció Francisca en el programa. Archivado como: Francisca boda Despierta América

“¿Cómo se lo voy a pagar?” La conductora, señaló que su momento favorito de la boda fue cuando pudo bailar con su madre el vals y agregó que la canción fue sumamente especial debido a que era su manera de poderle pagar todos los esfuerzos que hizo para sacar adelante a su familia y tener un ritmo de vida diferentes desde que llegaron a Estados Unidos. “Mi mamá y yo nos miramos y nos decíamos: “Lo logramos”. Dios ha sido muy bueno conmigo y con mi familia. Uno de mis momentos favoritos es ese [donde está bailando el vals] y luego esa canción donde dice: “¿Cómo te pago?” Y yo solo se lo puedo pagar así, con esos momentos dónde está feliz.“, comentó la conductora. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ

“Un sueño” Además, Francisca señaló que para ella lo más especial fue recordar cuando Francesco vio a su padre con su hijo, Gennaro, y comenzó a llorar debido a que estaban viviendo un instante muy único y que, siempre espero vivir ese tipo de experiencias con su familia. La conductora, destacó en varias ocasiones que eran momentos felices que vivió a un lado de ambas familias. “Fue una unión muy bonita, me lo gocé y me lo disfruté tan bonito. Estaba muy feliz, estaba muy feliz. Francesco también, fue un novio muy involucrado, un sueño. Me dijo: “Yo espere tanto, yo espere tanto para ver a mi familia tan unida””, mencionó la conductora de Despierta América en la transmisión em vivo.