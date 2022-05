“Por lo general las rosas de la iglesia siempre se donan nunca se quedan, al caso de ser la boda afuera y la iglesia ser pequeñita, el tema de la donación no existe porque no hay espacio donde dejarlas, pero en dado caso, vamos a decir que ella nos hizo un favor”, señaló la planificadora de bodas. Archivado como: Robo en boda Francisca.

Aseguran que una presentadora dominicana fue quién tomó las flores de la boda de Francisca

Después de eso Jomari retomó la palabra para explicar que fue lo que había sucedido en sí y revelando quién tomó las flores de la boda de Francisca, “Hay una celebridad muy grande en República Dominicana, una presentadora que se llama Karen Yapoort que vive dentro de ese fraccionamiento privado, entonces ella fue a la plaza de su pueblo y había unas flores fuera”, expresó el español ante las cámaras de ‘Despierta América’.

"Y ella subió un video diciendo 'mira la boda de Francisca' con el hijo, 'me voy a agarrar unas flores que estaban fuera, entonces eso se hizo viral y como que había robado las flores, no había robado nada, pero agarró flores y públicamente lo subió y eso fue la polémica pero no robó, es un sitio privado o sea si no vives ahí no puedes entrar".