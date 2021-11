Nadie piensa realmente en los beneficios del fracaso. No es un secreto que las personas le temen al fracaso. Y sí, el fracaso puede ser aterrorizante. No vamos a mentirte. Arruinar las cosas no se siente bien, no estar a la altura de tus expectativas (o las de los demás) es decepcionante y no lograr tus metas puede afectar tu confianza en ti misma. Pero debes entender algo: vas a fallar y es importante que lo hagas. El fracaso es una parte esencial de encontrar el éxito. Si nunca perdieras, no sabrías lo bien que se siente ganar. Similarmente, si nunca fracasaras, ¿entonces cómo sabrías cómo se siente tener éxito?

Como la escritora J.K. Rowling dijo en un discurso de graduación del 2008 en la Universidad de Harvard: “es imposible vivir sin fracasar en algo, a menos que vivas con tanto cuidado que podrías simplemente no haber vivido, en cuyo caso fracasas por defecto.” Y por eso, amigas, es que ella está teniendo éxito en la vida. La habilidad de no sólo aceptar tus fracasos sino atesorarlos, te ayudará a lograr la grandeza. Aquí hay 15 razones por las que los beneficios del fracaso superan al dolor mismo del fracaso, lo que hace al fracaso técnicamente nuestro amigo-enemigo.