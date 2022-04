“Ni con Ángela, ni con Aneliz (hermana de la cantante), y si fuera mujer, ni con Leonardo. ¿Por qué? Muy sencillo, Pepe Aguilar es mi jefe, lo he visto, mide 2 metros y le llegas a hacer algo a alguno de sus hijos ¡cállate, te pega un chingadazo! No te halla para pegarte otro”, manifestó en ese entonces, y naturalmente negó romance con la cantante… ¿pero qué sucedió entonces?

Según lo comentó Ana María Canseco, hace unos meses, Gussy Lau, a través de una transmisión en vivo en su Instagram (que tenía público y ahora la cuenta es privada), manifestó que él no tendría una relación con ninguno de los hijos de Pepe Aguilar, pero ¿no lo haría por miedo al legendario charro?

Un ‘error’ le costó al novio de Ángela Aguilar, que el romance saliera a la luz

Hace unos días, en la cuenta de Instagram de ‘Chamonic’, donde se exponen noticias de la farándula, el novio de Ángela Aguilar terminó aceptando la relación con la hija de Pepe Aguilar e incluso comentó que medios de comunicación le habrían ofrecido jugosas cantidades de dinero por ventilar en exclusiva el romance.

“Está circulando una foto de Ángela y mía que alguien yo la subí a mis close friends (grupo privado de amigos en Instagram)… Ok, andamos juntos, para no hacerte el cuento muy largo. Tenemos saliendo ¿qué será?, pues un par de semanas. Eso no era problema, dijo, porque todo se estaba manejando privado”, comentó Gussy Lau, pero ¿lo traicionaron y un amigo filtró la foto?