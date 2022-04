¿Recalentado? Lucero y Mijares ¿tienen una relación amorosa de nuevo?

En una entrevista, la cantante mexicana quedó en ‘evidencia’

Lucerito Mijares dejó expuesta a su mamá con su reacción La relación entre Lucero y Mijares es inevitable, pues su hija Lucerito Mijares necesita de ambos para recibir consejos de sus famosos padres y continuar con su carrera, que apenas inicia, pero ¿será que como últimamente se han visto muy juntos en conciertos y proyectos, la pareja de famosos volvió a su vida amorosa? Un video dejaría en evidencia a la ‘Novia de México’. La hija de Lucero la acompañó al estreno de una obra de teatro protagonizada por Chantal Andere y Lolita Cortés, y en la alfombra roja, los medios de comunicación cuestionaron a la intérprete de ‘Veleta’, sobre varios temas pero el más interesante por la reacción de Lucerito Mijares, fue el supuesto ‘romance’ de vuelta entre los famosos. ¿Volvieron como pareja? Lucero se sincera sobre Mijares Y es que, desde que se separaron, los fanáticos de ambos cantantes han tenido el corazón destrozado, pues aunque Lucero ha presumido su noviazgo con Michel Kuri, con quien dicho sea de paso, no se ha visto muy cercana últimamente, varios desearían que el romance ‘reencendiera’ y de nuevo volvieran a estar juntos. Pero ¿se les cumplió el deseo? Resulta que en la alfombra roja de la obra de teatro de Chantal Andere, los medios de comunicación cuestionaron a Lucero sobre Mijares, pero lo que nunca esperó la cantante, es que su hija Lucerito Mijares, quien la acompañaba, la dejaría muy en evidencia con sus reacciones.

Lucero no esperaba ¿ser descubierta? En el video, muy amable, Lucero responde los cuestionamientos de la prensa y dijo que ha sido una bendición volver a incorporarse poco a poco a los shows en vivo después de la pandemia: “Entonces ya viene pronto Lucero y Mijares ‘hasta que se nos hizo’ yo les digo que estén pendientes porque a finales de mayo estaremos en el Auditorio Nacional”, comenzó diciendo. “Vamos a ir a ciudades, a visitar gente y les anunciaremos muy pronto”, dijo Lucero mientras su hija Lucerito Mijares aguardaba pacientemente las respuestas de su mamá, pero no pudo evitar hacer caras cuando de pronto, se puso sobre la mesa el supuesto romance que sus papás ¿volvieron a tener?

¿Recalentado? ¿Lucero y Mijares volvieron a ser pareja oficial? Su hija deja todo en evidencia “Lucero, se habla que revivió ese romance ¿es verdad?”, cuestionó un reportero sobre lo cercanos que son Lucero y Mijares, pero de pronto, la hija de los famosos, Lucerito Mijares, reaccionó de la manera menos pensada y provocó la risa de todos los presentes con lo que dijo acerca de que sus papás eran pareja de nuevo. “Ayyyy, no! No güey, pues nombre, ijole, pues yo creo que… ya”, se escucha decir a Lucerito Mijares impactada y con mucha risa sin dejar de ver a su famosa mamá quien no daba crédito a lo que estaba escuchando, pues definitivamente aseguró: “Yo creo que ya, ese es un chisme muy viejo”, añadió.

Lucerito Mijares reacciona de manera muy peculiar al supuesto ‘romance’ entre sus papás Y es que, el contacto con Mijares fue cada vez más cercano a raíz de la pandemia, de ahí que comenzaran los rumores de una aparente reconciliación amorosa de los cantantes, que llevan más de 10 años separados, sin embargo, nadie esperaba que Lucero fuera tan amable de explicar lo que sucedió que pudo ‘malinterpretar’ todo: “Es que al final del día, durante la pandemia, fue cuando Mijares y yo nos empezamos a poner de acuerdo para hacer un streaming y era la manera perfecta para estar cerca del público y entonces invitamos a esta niña que está a mi lado a que cantara un par de canciones ahí y por suerte nos dijo que sí…”, manifestó Lucero.

La hija de Lucero y Mijares rompe el silencio En el video, compartido en la cuenta de TikTok ‘Soy el Roger Mx’, se puede ver también como Lucerito Mijares fue cuestionada si entrará de lleno al mundo de la música aunque en diversas ocasiones se ha podido ver cómo le gusta el teatro musical, pues en repetidas veces manifestó su apoyo a sus amigos de ‘La Jaula de las Locas’. “La verdad no tengo el gusto de conocerla (a Ángela Aguilar), y no sé de dónde sacan esas comparaciones (de supuesta rivalidad), me encantaría hacer algo con ella y pues a ver qué sale”, dijo muy amable y sonriente Lucerito Mijares, quien hasta el momento disfruta poco a poco de salir en las cámaras junto a sus papás.

¿Protegerá a su hija para que no le suceda lo que a Sasha Sokol? Otra cuestión importante que se le preguntó a Lucero en su paso por la alfombra roja fue el tema de Luis De Llano y su presunto abuso a Sasha Sokol cuando era una joven de 14 años durante la época de Timbiriche y resaltó la importancia de estar siempre cuidando a su hija Lucerito Mijares, en base al buen ejemplo de su mamá Lucero León. “Desconozco las historias personales de cada quien, lo que sí puedo decir es que fui muy bendecida y afortunada, de tener una mamá que me acompañaba siempre y que estuviera siempre a mi lado, ante todo y aunque les cayera gorda, ella decía ‘a mi no me importa que me digan algo’, por eso era mi poder”, dijo la ex de Mijares.

La familia más unida que nunca Aunque apenas hace sus primeros pasos en la música y ante las cámaras, Lucerito Mijares ya luce más relajada y menos nerviosa ante los cuestionamientos de la prensa y su carisma hace que brille por sí sola, aunque sus papás han dicho que la apoyarán si ella decide dedicarse de lleno al mundo del entretenimiento. El mismo caso fue para el primogénito de la pareja, José Manuel, quien sin duda hace unos días en el cumpleaños de su abuela, Lucero León, apareció a sus 20 años sorprendiendo a todos con su galanura y el parecido enorme que tiene con su mamá y provocó muchos suspiros entre los seguidores de la cantante, así demostraron que la familia está más unida que nunca. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LUCERO Y SU HIJA EN LA ENTREVISTA