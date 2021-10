La triste historia aún no termina. Unas fotografías difundidas recientemente por Fox News del anuario de una escuela secundaria permitieron apreciar a Gabby Petito y Brian Laundrie cuando eran adolescentes, años antes de su trágico viaje por carretera a través de Estados Unidos como una pareja de blogueros de viajes.

El 2 de julio de 2020, Gabby Petito compartió una foto de ella y Brian Laundrie de la que dijo que había sido tomada en su primera cita. “¡Brian me pidió que me casara con él y le dije que sí! @bizarre_design_ , haces que la vida se sienta irreal, y todos los días son un sueño contigo”, escribió la joven.

“En un minuto, estaban uno encima del otro; al minuto siguiente, él decía: ‘estamos peleando'”, le contó a People un amigo de Brian Laundrie identificado como Ben Matula. “Siempre tenían algo de drama. Siempre había algo debajo de la superficie donde las cosas no eran 100% maravillosas”, agregó.

El diario The Sun también publicó las fotografías de Gabby Petito y Brian Laundrie en el anuario de la secundaria y mencionó que unos amigos de la pareja describieron su relación como intermitente, hasta el punto en el que a veces era difícil saber si todavía estaban juntos o no.

Gabby Petito y Brian Laundrie se separaron durante varios meses después de que él se graduara en 2016. Finalmente volvieron a estar juntos cuando ella terminó la escuela secundaria al año siguiente. Luego de la graduación de la joven, la pareja finalmente decidió no ir a la universidad y, en cambio, se mudó con los padres de él a Bay Port, en Florida. Ella encontró trabajo como técnica de farmacia y mesera, mientras que él vendía sus pinturas de acuarelas y obras de arte digitales, detalló el reporte de People y The Sun.

La amiga de la escuela secundaria de Gabby Petito, identificada como Alyssa Chen, compartió la misma observación sobre el amor volátil de la pareja, pero dijo que no vio nada de gran preocupación entre ellos: “Nunca vi ningún tipo de abuso físico. Tenían altibajos muy altos y muy bajos. Pero ella siempre decía que él era un buen novio”.

El 17 de septiembre, los padres de Brian Laundrie informaron su desaparición y dijeron a las autoridades que no lo habían visto desde hacía tres días. El 23 de septiembre, el FBI anunció una orden federal de arresto contra Brian Laundrie por cargos de cometer fraude con tarjetas de débito. También ha sido nombrado “persona de interés” en la desaparición de su prometida Gabby Petito, cuya muerte se determinó que fue un homicidio, pero aún faltan por anunciarse los resultados finales de la autopsia para indicar cómo la mataron.

Autoridades de Carolina del Norte han estado investigando una serie de llamadas que sugirieron que el escondite de Brian Laundrie podría estar en Appalachian Trail (Sendero de los Apalaches), según reportes locales citados por el New York Post el viernes 1 de octubre.

“Si tienes cazadores en tu familia, cerca del AT en Carolina del Norte. ¡Diles que revisen las cámaras de juego!”, tuiteó el domingo Lyssa, quien pidió también a los lugareños que difundan ampliamente la imagen de Brian Laundrie para dar con su paradero.

Según el reporte del Post, el Appalachian Trail (conocido como AT en inglés) también ha sido un foco de atención para el equipo de búsqueda privado dirigido por Duane “Dog the Bounty Hunter” Chapman, cuya hija Lyssa Chapman tuiteó un pedido para realizar un acto de “SENDERISMO / SUPERVIVENCIA experimentado cerca de la ruta de senderismo de los Apalaches en Carolina del Norte”.

Un sendero ya conocido por Brian Laundrie podría ser su escondite

De acuerdo con reportes sobre el caso, el Sendero de los Apalaches sería un área ya conocida para Brian Laundrie, de quien se ha dicho que una vez vivió en esa zona “solo durante meses”, por lo que algunos presumen que pudiese ser su escondite.

Aunque no estaba claro cuántas de las pistas oficiales afirmaban ser avistamientos reales, los agentes del condado de Watauga detuvieron un automóvil para investigar una posible pista que no condujo a nada, dijo el referido medio local citado por el diario New York Post.