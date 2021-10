Según el reporte del Post, el Appalachian Trail (conocido como AT en inglés) también ha sido un foco de atención para el equipo de búsqueda privado dirigido por Duane “Dog the Bounty Hunter” Chapman, cuya hija Lyssa Chapman tuiteó un pedido para realizar un acto de “SENDERISMO / SUPERVIVENCIA experimentado cerca de la ruta de senderismo de los Apalaches en Carolina del Norte”.

Aunque no estaba claro cuántas de las pistas oficiales afirmaban ser avistamientos reales, los agentes del condado de Watauga detuvieron un automóvil para investigar una posible pista que no condujo a nada, dijo el referido medio local citado por el diario New York Post.

“¿Te abofeteó o qué?”, le cuestionó el oficial. “Bueno, (…) me agarró con la uña, y creo que eso es lo que parece, definitivamente tengo un corte aquí”, dijo Gabby Petito mientras se frotaba la mejilla. “Puedo sentirlo, cuando lo toco (el corte) me quema”.

“Él se frustró mucho conmigo”, expresó la instagrammer en ese momento (pulsa en la imagen para ver el video)

“Él se frustró mucho conmigo, me echó del auto y me dijo que me fuera a tomar un respiro, pero yo no quería tomarme un respiro. Y yo quería continuar. Estamos sin agua”, manifestó Gabby Petito en el nuevo video difundido por Fox News.

Luego, el oficial volvió a preguntarle a Gabby Petito si la habían golpeado en la cara y el brazo. “¿Hay algo en tu mejilla aquí? ¿Te golpearon en la cara?”, se escuchó expresar al policía cuando conversaba con ella en la parada de tráfico. Lee más de esta noticia aquí.