Resurge una foto de Jenni Rivera y fans quedan asombrados

La foto fue publicada en una cuenta de Instagram

Los seguidores la recuerdan tras 8 años de su fallecimiento

El nombre de Jenni Rivera vuelve a sonar en las redes sociales, ya que a través de una cuenta de Instagram se publicó una foto donde se le ve a la “Diva de la Banda” mostrando su gran pechonalidad (sus pechos).

En la publicación se puede ver a Jenni con la mirada hacia abajo y portando una blusa azul muy escotada.

En esta cuenta se publican fotos de la cantante por la única razón de no olvidar a la “Gran Señora”, y esta vez el administrador de la cuenta dejó una leyenda en la que dice: “Siempre hay una canción que mas nos llega… ¿cual canción de Jenni Rivera es con la que más te identificas?, preguntó a los seguidores.

Esto provocó que los fans se hicieran presentes inmediatamente dejando sus respuestas y además de dejar en claro que la cantante aún sigue en su memoria.

Hubo varias y distintas respuestas de los seguidores quienes respondieron la pregunta que venía en la foto, dejando cada quien en su comentario el nombre de la canción favorita de cada uno.

“Amiga si lo ves, amaneciste conmigo”, “Paloma negra (Live)”, “Todas, pero más no llega el olvido y basta ya “, “Culpable o inocente”, “Sufriendo a solas , no llega el olvido , besos y copas”, “Todas pero paloma negra ufff no se como me pongo cuando la escucho”, fueron algunas de las canciones que varios fans consideran como su favorita.

“Uff bastantes pero más me identifico es con No llega el olvido y chuper amigos, Me encanta, te extrañamos y te amamos #ladivadelabanda i love u HERMOSA” , fue lo que comento una seguidora recordando a la cantante.

Incluso la fama de Jenni Rivera llegó a diferentes partes del mundo, porque tiene fans internacionales como uno que dejó su comentario: “Todas sus canciones nos llegan al corazón… desde Bs As ARGENTINA”.

Cabe recordar que en el mes de Diciembre se cumplen 8 años del fallecimiento de la “Diva de la Banda” y su legado continúa y sigue estando en la memoria y corazones de todos sus fans.