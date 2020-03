Food Stamps. Las nuevas reglas de la administración de Trump que entrarán en vigencia el 1 de abril ponen a cientos de miles de personas en una situación de riesgo de perder sus beneficios alimentarios, reseñó The Associated Press.

Golpearon particularmente en lugares como Illinois, que también está lidiando con un cambio separado y similar en la tercera ciudad más grande del país.

Desde Hawái hasta Pensilvania, los estados están luchando para mitigar el impacto de las nuevas reglas, con aproximadamente 700,000 personas en riesgo de perder beneficios a menos que cumplan con ciertos requisitos de trabajo, capacitación o escuela.

Han presentado una demanda multiestatal, ampliaron la capacitación laboral financiada con fondos públicos, desarrollaron programas piloto y duplicaron los esfuerzos para llegar a las comunidades vulnerables, incluidas las personas sin hogar, los residentes rurales y las personas de color.

Las agencias de servicios sociales dicen que no podrán llenar el vacío, lo que aumentará la falta de vivienda y más visitas al hospital entre las principales preocupaciones. Los expertos dicen que ya han visto signos preocupantes en algunos estados.

“Este es un efecto en cascada”, dijo Robert Campbell, director gerente de Feeding America, una red de cientos de bancos de alimentos en todo el país. “Aumentará la demanda del sistema alimentario de emergencia, los bancos de alimentos y las despensas”.

Actualmente, los adultos aptos para trabajar sin dependientes menores de 50 años pueden recibir beneficios mensuales si cumplen con un requisito semanal de trabajo, capacitación laboral o un mínimo de 20 horas de escuela. Los que no lo hacen están limitados a tres meses de cupones de alimentos durante tres años.

