Un nuevo reality show británico llamado Fright Club reta a 60 personas a hacer esto en solo tres días. ¿Cómo es que esto nunca se había hecho antes? Apostamos a que solo es cuestión de tiempo antes de que haya una versión americana. La terapia de exposición también es muy usada para tratar TEPT, pero estudios recientes han sugerido que quizá no sea muy efectivo a menos que tengas una actitud positiva. Por otra parte, ¿cuándo eso no ocurre?

Opciones

Del mismo modo que se pueden usar asociaciones negativas para reprimir malos hábitos, mucha gente aprende a asociar sus fobias a algo neutral que ayude. La realidad virtual es la última versión de esto en alta tecnología. Los expertos encuentran a la RV emocionante debido a que la experiencia entera se siente real para el paciente pero en un entorno completamente controlado para que no haya sorpresas y los terapeutas puedan hacer los ajustes necesarios para adaptar específicamente el tratamiento en tiempo real. Un acercamiento similar, que puedes hacer por tu cuenta y sin sufrir una muerte dolorosa, es encontrar el lado emocionante de tu miedo para que se sienta más como estar en una montaña rusa o ver una película de terror.

Si estás lista, la hipnoterapia no te da una cura de la noche a la mañana, pero se ha demostrado que funciona para algunas personas. En la misma línea, la meditación de atención plena y las técnicas de respiración no solo reducen el estrés, también pueden ayudarte a superar el miedo. Una escuela en la India ha incorporado esto a su plan de estudios para ayudar a los estudiantes que desarrollaron fobias relacionadas al gran terremoto mortal en Nepal el pasado abril. Cualquier método que pruebes, recuerda que no superarás tus miedos de la noche a la mañana, y si lo que estás haciendo no está funcionando, no te rindas, solo intenta algo más.