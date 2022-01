Pss… vamos a relevarte un secreto que tu profesor de educación sexual de secundaria nunca quiso que supieras: para mucha gente, quedar embarazada es realmente difícil— y muchas de ellas pueden ser apoyadas con la dieta correcta de fertilidad. Como mujer, creces con el temor de que si tienes relaciones te embarazarás, y sí, si no practicas el sexo seguro puede que sí quedes embarazada inesperadamente. Nosotras siempre viviremos bajo el mantra de “más vale prevenir que lamentar”. Con eso dicho, muchas parejas requieren mucho más que una botella de vino y sexo sin latex para hacer un bebé. De acuerdo con Pamela Madsen, director ejecutiva de American Infertility Association (AIA), “una de cada 10 parejas saludables de edad reproductiva experimentará problemas de fertilidad”. Los problemas de fertilidad son comunes Es importante que sepas que si estás luchando por concebir un bebé, no eres la única. Y mucho más importante, hay pequeños pasos que puedes seguir para mejorar tus probabilidades de quedar embarazada. Quizá pienses que estás cuidando tu cuerpo ( comes bien, te ejercitas, descansas lo suficiente…) pero ¿realmente te estás preparando para triunfar reproductivamente? Mientras muchas cosas determinan tu habilidad de quedar embarazada, lo que comes, también juega un papel. Hay alimentos que incrementan la fertilidad y hay otros que claramente debes evitar; y definitivamente hay nutrientes que querrás tener si estás tratando de tener un bebé. Comenzando con los que debes evitar, el más obvio no-no es el alcohol. Sabes que no debes consumir nada de alcohol una vez que estás embarazada, pero mucho obstetras y ginecólogos están de acuerdo con la idea de no consumirlo antes de que el óvulo y el esperma tengan su primera cita.

Limita el alcohol Beber en exceso puede causar periodos irregulares y falta de ovulación—2 grandes obstáculos si estás tratando de quedar embarazada. La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva recomienda que tú “no tomes más de dos tragos el día que estés intentando quedar embarazada”, y para estar seguras, disfruta de una copa de vino después de tener tu periodo. Tan bien es buena idea reducir el consumo de cafeína ( de todas maneras lo tendrás que hacer una vez que quedes embarazada así que mejor empieza ahora) y minimiza las comidas procesadas. Al eliminar algunas de las comidas malas-para-ti que comes en tus días normales harás espacio para unas opciones nutritivas que pueden incrementar tu salud y con eso la habilidad de tu cuerpo para reproducirse. Durante la menstruación, es crucial que consumas hierro para reponer la pérdida de sangre ( asqueroso pero cierto). Los vegetales de hojas verdes ( piensa en espinacas y la col rizada) así como las carnes rojas y frijoles son grandes fuentes de hierro.

Alimentos para la fertilidad Cuando se trata de una dieta para una la fertilidad, las lentejas son una excelente adición a tu menú ya que suministran muchas proteínas vegetarianas, fibra y hierro (grandioso si no comes carne y necesitas llenarte de nutrientes y minerales). Un estudio de Harvard School of Health encontró que ” las mujeres que obtuvieron la mayoría del hierro por medio de fuentes vegetales redujeron su riesgo de infertilidad en un 40%”. Puedes incluir lentejas en todo, desde sopa a ensalada y tacos para un incremento nutrimental sabroso para ti y tu futuro feto. Como Parents informa, adicionalmente, el pre-embarazo ( y cuando estás intentando concebir) es un momento importante para llenarte de ácidos grasos Omega-3. ¿Por qué? Los alimentos como el salmón pueden ayudar a regular tus hormonas, incrementar el flujo sanguíneo a tus órganos ( tu útero) a ayudar la liberación de tu óvulo.

Tipos de nutrientes Además , “El zinc puede ayudar a la división celular y a la producción de progesterona” dice Jill Blakewy, M.S., L.A.c., directora clínica en El centro YinOva en Nueva York y co- autora de Making Babies: A Proven 3-Month Program for Maximum Fertility. Para asegurarte de que comes suficiente zinc y otros nutrientes que apoyen a la progresterona, come alimentos como legumbres y verduras de hojas. Muchos sugieren que estos alimentos incrementan la fetilidad. Además, los vegetales verdes tienen montones de ventajas. Los productos frescos están cargados con muchísimas vitaminas, nutrientes y antioxidantes— es importante mantener tu cuerpo saludable y pelear con esas infecciones que producen los radicales libres presentes en el medio ambiente. Estudios en las dietas de fertilidad han demostrado que las mujeres que comen productos ricos en lácteos (como el HELADO) tienen una probabilidad más elevada de quedar embarazadas. Un estudio publicado en el diario Human Reproduction encontró que ” las mujeres que disfrutan de una bola de helado rica en lácteos al menos dos veces por semana, tienen un 38% menor riesgo de infertilidad por anovulación en comparación con las mujeres que consumen helados al menos una vez a la semana”. Vamos a asegurarnos que nos escuchado bien:. tienes permiso para saltarse el fro-yo y comer la grasa total, cremosa, deliciosa y celestial de un tazón de helado. ¡Lo estás haciendo por tu futura familia!