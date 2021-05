Hasta el momento de escribir esta historia los agentes de la División de Homicidios del WPD no tienen pistas concretas en el misterioso asesinato del joven Fernando Recio y el caso sigue abierto. Las cámaras de video de los negocios aledaños al Q-Gold Car Wash está siendo revisadas para saber si hay imágenes de los presuntos asesinos del muchacho.

Sin embargo, cuando el muchacho estaba en la sala de cirugía los doctores ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida y el joven falleció en el hospital. Por medio de su licencia de manejo el joven fue identificado como Fernando Recio, de 18 años, hijo de una familia inmigrante y exestudiante de la Wichita North High School.

Los agentes que investigan el asesinato del joven Fernando Recio, de acuerdo a la versión de la corporación, entrevistaron a varios testigos en la zona en la que sucedieron lo hechos y con base a eso no creen que el ataque tal muchacho haya sido algo casual. Sin embargo, debido a que la investigación sigue abierta el WPD no puede dar más detalles.

Ana Barrón, amiga de la familia del muchacho occiso, abrió una cuenta en la red social de apoyo económico Go Fund Me bajo el nombre de Fernando Recio para recabar fondos para que sus familiares puedan costear los gastos funerarios que les causó el trágico asesinato del muchacho.

Fernando Recio “un muchacho feliz… y extrovertido”

“El 3 de mayo Fernando Recio recibió un disparo y el 4 de mayo fue declarado muerto” escribió Ana Barrón sobre el deceso del muchacho y lo recordó como alguien “feliz, que siempre hacía sonreír a todo el mundo, alguien extrovertido y amable” quien dejó atrás a su madre y sus hermanos, dijo Barrón pidiendo donaciones para la familia.

La misteriosa muerte de Fernando Recio ha elevado las alarmas entre los líderes comunitario de Wichita, Kansas, quienes no quieren ver un aumento de la violencia en sus calles. David Gilkey, líder comunitario de la organización de ayuda a jóvenes Rise Up For Youth (Elevándonos por la Juventud), emitió un comunicado sobre el asesinato del muchacho.