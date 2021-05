Ernest Cardona Jr. fue asesinado a tiros por un intruso que entró a su casa

Los primeros patrulleros el BPD que llegaron a la casa de Ernest Cardona Jr. ya no pudieron hacer nada por ayudar al hombre y se le declaró muerto en el lugar. La investigación de las autoridades no revelan si adentro de la casa del hombre había alguien más cuando sucedieron los hechos ya que el hombre era casado y padre de varios hijos.

Al medio día del mismo miércoles 28 de abril del 2021 los agentes de la División de Homicidios del BPD emitieron una orden de arresto en contra de Clifford Dewayne Salter por el cargo de asalto agravado con un arma mortal en contra de Ernest Cardona Jr. al atacarlo a balazos y lo cual provocó su muerte. No se detalla por qué el hombre no fue acusado de homicidio.

Ernest Cardona Jr.

Amanda Cardona, no se detalla cuál es su relación con el hoy occiso, abrió una cuenta en la red social Go Fund Me bajo el nombre Funeral Arrangements for Ernest Cardona Jr.(Arreglos funerarias para Ernesto Cardona Jr.) para solicitar solidaridad para su familia y apoyo económico para poder enfrentar los gastos que ha causado su asesinato.

“Todos nosotros despertamos con la trágica noticia de que alguien arrancó el corazón de nuestra familia, Ernest Cardona Jr., quien nos fue arrebatado muy pronto” escribió Amanda Cardona para recordar al hombre muerto a quien describió como “el alma de las fiestas y un dedicado trabajador” que dejó atrás a cuatro hijos y dos nietos.