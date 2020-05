La compañía fabricante de medicamentos Moderna publicó resultados prometedores de una vacuna contra el coronavirus

Moderna dijo que su prueba preliminar en 8 personas sanas era segura

“Tiene potencial para evitar la enfermedad de COVID-19” indicó la farmacéutica

La primera vacuna de coronavirus que se prueba en personas parece ser segura y capaz de estimular una respuesta inmune contra el virus, así lo anunció su fabricante, Moderna, el lunes.

Los hallazgos se basan en los resultados de las primeras ocho personas que recibieron dos dosis de la vacuna a partir de marzo.

La farmacéutica estadounidense Moderna Inc. informó que ha obtenido un resultado “positivo” en una fase temprana de su vacuna experimental contra el coronavirus SARS-CoV-2, que “tiene potencial para evitar la enfermedad de COVID-19” y continuará en pruebas, reseñó la agencia Efe.

“Los datos provisionales de la Fase 1, aunque tempranos, demuestran que la vacuna con mRNA-1273 desarrolla una respuesta inmune de la magnitud causada por la infección natural, empezando con una dosis tan baja como 25 microgramos”, dijo en una nota el jefe médico de firma, Tal Zaks.

Los 45 participantes del estudio sobre la vacuna candidata mRNA-1273, dirigido por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAD, en inglés), recibieron dos dosis de 25, 100 y 250 microgramos y en todos los casos desarrollaron anticuerpos contra el COVID-19, de acuerdo a Moderna.

En el día 43 del estudio, dos semanas después de que se les inyectara la segunda dosis a los participantes del grupo de 25 microgramos, “los niveles de anticuerpos vinculantes estaban en los niveles vistos en sérum convalesciente (muestras de sangre de personas que se han recuperado del COVID-19)”, y los de grupo de 100 microgramos “excedían” esos niveles.

La firma señaló que su vacuna experimental “desarrolló anticuerpos neutralizadores” en ocho participantes procedentes de esos dos grupos -los únicos de los que tiene datos, de momento- y dijo que esos niveles eran equivalentes o superiores a los generalmente vistos en sérum convalesciente en el día 43 del estudio.

“Combinados con el éxito en la prevención de la réplica viral en los pulmones, en un modelo pre-clínico en una dosis que desarrolló niveles similares de anticuerpos neutralizadores, estos datos sustancian nuestra creencia de que mRNA-1273 tiene potencial para evitar la enfermedad de COVID-19 y mejorar nuestra capacidad de seleccionar una dosis para ensayos clave”, agregó Zaks.

🔴 #ÚLTIMAHORA La vacuna de Moderna obtiene resultados esperanzadores en un pequeño ensayo clínico https://t.co/aHsUKVRpeo — ABC.es (@abc_es) May 18, 2020

“Con los positivos resultados provisionales de la Fase 1 y los datos positivos en el modelo con ratones, el equipo de Moderna sigue centrándose en avanzar lo más rápido posible con seguridad para empezar la Fase 3 del estudio clave en julio y, si tiene éxito, solicitar una BLA (permiso del regulador para comercializar)”, agregó el consejero delegado de Moderna, Stéphane Bancel.

La compañía ha dicho que está avanzando en un calendario acelerado, con la segunda fase que involucra a 600 personas que comenzará pronto, y la tercera fase en julio involucrará a miles de personas sanas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA en inglés) le dio a Moderna el visto bueno para la segunda fase a principios de este mes.

Si esos ensayos van bien, una vacuna podría estar disponible para su uso generalizado a fines de este año o principios de 2021, dijo el Dr. Zaks en una entrevista. No está claro cuántas dosis podrían estar listas, pero el Dr. Zaks dijo: “Estamos haciendo todo lo posible para que la mayor cantidad de millones de personas posibles”, reseñó The New York Post.

Tras conocerse esta información, Moderna se disparaba un 15 % tras el comienzo de la sesión en Wall Street, aunque en las operaciones electrónicas previas a la apertura llegó a subir un 40 %.