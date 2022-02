¡Fanática rompe en llanto por no alcanzar boleto para Bad Bunny!

Fanática de Bad Bunny rompe en llanto al enterarse de que se agotaron las entradas

La comparan con el icónico momento de las fans de Justin Bieber, sucedió lo mismo…

Chica enfurecida le echa la culpa a Bad Bunny por abrir una sola fecha en Monterrey Fanática boleto Bad Bunny: No cabe duda que el cantante puertorriqueño de 27 años, Bad Bunny, se ha posicionado como una de los exponentes de reggaetón mas importantes de esta generación. Y no es por más que ‘El conejo malo’ haya anunciado gira por Latinoamérica hace un mes ¡y que los boletos se hayan agotado en minutos! Es por eso que miles y miles de fanáticos de el intérprete de “Safaera” se encontraban en afuera de las taquillas de venta días antes de que éstos salieran, pues así muchos creían “asegurar” sus lugares, lamentablemente muchos se quedaran sin entradas para el concierto de Bad Bunny, y aquí te dejamos el ejemplo más claro de lo que es la tristeza al no poder ver a tu artista favorito. Entre desesperación y lágrimas “¡Es que ya no hay, y yo quiero ¡pero ya no hay!” decía entre lágrimas una chica que se encontraba haciendo fila desde hace días esperando conseguir su entrada para el concierto del puertorriqueño. “Tengo dos días aquí, dicen que ya no hay”, seguía diciendo la chica entre desesperación y llanto. Dicho video se viralizó por la página de Facebook, Lúdika y ha alcanzado mas de 400,000 likes y miles de comentarios hasta el momento. “Quiero ayuda, tengo fe, yo tengo fe, pero me dicen eso y me pongo muy mal”. El entrevistador le preguntó si alguien más la estaba acompañando, a lo que ella responde que todo el tiempo ha estado sola, “El sistema ahorita está saturado”, la joven también menciona que iba a comprar boletos en VIP pero que le habían dicho que se habían agotado. (VE EL VIDEO AQUÍ)

Fanática boleto Bad Bunny: ¿Qué opinan las personas de ésta actitud? Muchísimas personas salieron a hablar sobre la “innecesaria” actitud que tomaron varios fanáticos al enterarse que no alcanzarían boletos. Pues la chica del video anterior no fue la única que se quedó sin boleto, pero antes de mostrarte otra fanática que mas que triste estaba enojada, veamos algunos de los comentarios más destacados: “La veo y hasta a mí me dan ganas de llorar al ver tanta estupidez junta. Dios nos ampare espero sea una broma”, ” Definitivamente los que siguen a Bad Bunny tienen algún problema de salud mental. Seguro pensará que llorando le caerá una entrada del cielo.”, Nunca había visto semejante tontería, me da risa pero luego me desconcierta el saber que los jóvenes no entienden ni palabra de lo que “canta este sujeto” y eso me hace pensar que tienen un cerebro hueco.”

La comparan con las chicas que no alcanzaron boletos para Justin Bieber En el año 2011, se anunció la gira del cantante canadiense Justin Bieber, y pasó una situación bastante similar con las fanáticas que no alcanzaron boletos. Seguramente recordarás este video que se viralizó hace algunos ayeres, en donde cientos de fans rompieron el llanto al enterarse de que la venta de boletos ya había terminado, puesto a que estos se agotaron rápidamente. “¡Ayer vinimos desde la tarde y no alcanzamos boletos!” rezaba una chica que estaba tirada en el paso destrozada, mientras que el reportero trataba de reconfortarla y decirle que tal vez podrían liberar más boletos. Por otra parte, una chica que aún estaba en la fila dijo lo siguiente: “A mi me gustaría que este video lo suban a Twitter y que Justin lo vea, ¡Justin por favor abre otra fecha!, estamos desesperadas, me duele mucho el estómago, no he comido y no aguanto, mira todo lo que hago por ti”. Rezaban en aquel entonces las chicas. Una de ellas mencionó que los revendedores le pagaban a los policías para que los dejaran pasar y así, poder tener los boletos más rápido. (AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE AQUEL MOMENTO)

Fanática boleto Bad Bunny: También enfurecen y se quejan ante los medios Regresando al fenómeno que está causando Bad Bunny, En Monterrey, hay otra fanática regia que de igual forma, se viralizó en redes sociales. Pues Tv Azteca le dio el tiempo de que explicara la situación que estaba viviendo, resulta que la chica se queja ante los medios lo que estaba pasando y esto es lo que reza: “Están comprando más de ocho boletos, se metieron más de 25 personas a la fila y ya no hay boletos y solamente hay VIP porque son los únicos que están dejando. Acá también están haciendo cuentas porque están revendiendo todo, los de allá se tardan hasta 30 minutos en salir”, declara la chica enfurecida.

Enfurecida, le echa la culpa a Bad Bunny La chica mencionaba además, que llevaba un día esperando los boletos, además de declarar que no tenía dinero para comprar otro más caro. “Tenía como presupuesto 5,000 pesos, los VIP los subieron demasiado”. Declaró. También la fanática le echó la culpa al mismísimo intérprete de reggaetón, Bad Bunny y esto fue lo que dijo: “Estoy desesperada y triste, también con Bad Bunny ¡¿Cómo se le ocurre sacar una sola fecha?!, osea en Monterrey hay mucha gente, ¿Cómo una sola fecha?” dijo entre gritos la fanática del conejo malo. La chica confesó que estar dos días esperando un boleto se le hace demasiado, y que si no llegara a alcanzar se le haría una injusticia, dijo en el video.

Fanática boleto Bad Bunny: Estas son las diversas opiniones Aunque mucha gente le tira ‘odio’ a las actitudes de las fanáticas de Benito, mejor conocido como Bad Bunny, algunas personas se ‘ponen’ en su lugar y comentan que es injusta la actitud de los revendedores, le llovieron miles de comentarios buenos a la fan del puertorriqueño por la forma tan correcta en la que se expresaba, y claro que aún así, le siguieron lloviendo comentarios negativos. “Pobre chica, queriendo ver al cantante del momento y todo ese engranaje corrupto de la reventa metiéndosele. Los que se burlan ya se olvidaron de lo que es querer ver al artista que más admiras. Y contrario a la forma clasista y prejuiciosa en la que muchos se expresan sobre los admiradores de bad bunny, ella tiene mucha elocuencia, es prudente, utiliza los términos adecuados y remata: les faltan clases de ética. Ojalá haya podido conseguir boletos.”, “Lástima que el sistema sea nefasto, yo haría lo mismo por mi artista favorito”, “La neta no me gusta Bad Bunny, pero si se expresó bien a pesar de estar enojada e indignada”.

Fanática boleto Bad Bunny: Miles de emociones se vivieron en la venta de boletos para Bad Bunny Angustia, emoción, lágrimas, enojo, gritos y decepción experimentaron miles de regios ayer durante la venta de boletos para los conciertos que Bad Bunny ofrecerá en el Estadio BBVA el 3 y 4 de diciembre. El Conejo Malo desató la locura en tierras regias y marcó un récord al vender casi ¡100 mil entradas! en siete horas para las dos presentaciones de su World’s Hottest Tour, de acuerdo a información de los organizadores. Quienes sí pudieron comprar tickets estallaron de felicidad. Una historia muy distinta protagonizaron los que se quedaron con la frustración y el cansancio de más de 40 horas de fila en la Arena Monterrey porque no alcanzaron accesos. La queja de los desafortunados fue que si sólo por persona se podían comprar seis boletos ¿por qué hubo quienes adquirieron más de 20?

“Llegamos desde el lunes a las ocho de la noche porque queremos que nuestros hijos estén con su cantante favorito y no es justo que se acaben los boletos para el primer concierto y empiece la venta del segundo, no es válido que sólo 20 personas entraron (de la fila) y se hayan acabado”, declaró enfada una madre de familia. Informó Agencia Reforma