Bad Bunny habría sido ingresado y operado de apendicitis en una hospital de San Juan, Puerto Rico, informaron medios locales

Dos medios de comunicación en la isla dijeron que el cantante podría permanecer de cuatro a cinco días antes de ser dado de alta

A Bad Bunny no se le ha vuelto a ver en sus redes sociales desde el pasado 19 de mayo

El cantante puertorriqueño Bad Bunny habría sido ingresado y operado de apendicitis en un hospital del sector de Santurce en San Juan, según informan varios medios locales de Puerto Rico.

De acuerdo con el programa de televisión “Noticentro” de la cadena WAPA, Bad Bunny se encuentra hospitalizado en el Doctors Center de la capital puertorriqueña donde llegó a las 13.30 hora local (17:30 GMT) y fue operado una hora después.

Según informa el espacio en las redes sociales “el artista pudo haber sido operado por apendicitis por el doctor Fernando Rivera, y podría permanecer de cuatro a cinco días antes de ser dado de alta”.

La noticia también fue ofrecida por el programa “La Comay” de la cadena MEGA TV y el comediante, actor y locutor local Molusco.

Este martes el cantante puertorriqueño se convirtió en el segundo hombre que aparece solo sin una mujer, en la portada de la revista Playboy y la primera que lo hace un reguetonero.

Bad Bunny escribió por última vez en su cuenta oficial de la red social twitter, el pasado 19 de mayo.

Escribió “Bye, me fui”, título de una de las canciones de su último álbum “Las que no iban a salir” que vio la luz el 10 de mayo.

Bad Bunny ‘decepciona’ a mujeres latinas

Usuarios de Instagram se burlan del cantante de trap, Bad Bunny por el tamaño de su miembro viril, luego de que éste se grabara con su celular, bailando en boxer en un baño.

El programa Suelta la Sopa publicó en su cuenta de Instagram un video en el que aparece Bad Bunny frente al espejo de un baño bailando en ropa interior. Al inicio de la grabación, el cantante hace un ‘closs off’ en su cámara de celular hacia sus partes privadas y muestra todo.

En la publicación de Suelta la Sopa se puede leer: “#BadBunny enciende las redes frente al espejo”; sin embargo, algunos usuarios cuestionaron: Con eso qué va estar incendiando?

Fue así que comenzaron las burlas contra Bad Bunny: “Mecha corta”, “Creo que no ha de servir en la cama el pobre”, “Jajajaja ni fósforo”, “Como dicen en mi rancho, ‘para esas miserias con la que tengo en la casa basta y sobra'”, “Es que ni buenos movimientos eróticos tiene. No provoca pero nada de nada”, “Quiere mostrar lo que no tiene”, “Pobre, Diosito se olvidó de él a la hora de repartir”.

La mayoría de los comentarios fueron publicado por las mujeres, quienes quedaron totalmente decepcionadas con el miembro virial de Bad Bunny”Lo tiene pequeño”, “Sin Esperanza de que lo mueva Bien porque hasta baila malo es…”, “Sí, qué decepción, chiquis”, “Chispitín”, “No sean así, hombre!!. lo que pasa es que se tomo la chiquitolina antes del video”, “Déjame ir por la lupa”, “Eso ni hará cosquillas… Jajajaja”, “Que asco de video ja. No me inspira ni un mal pensamiento Que va a alegrar eso,ni un mal pensamiento inspira”.

A pesar de las críticas, algunos varones defendieron al cantante, afirmando que “no importa el tamaño, lo importantes es satisfacer”, incluso, una usuaria criticó las publicaciones en contra del cantante: “Esas chicas que dicen que no tiene nada y que no enciende nada, todo bien? Mujeres que no exigen respeto y muestran su lado más vulgar y vomito no sean doble moral”.

