Algunas familias podrían recibir hasta $16,000 por el cuidado de sus hijos

Pero la ayuda para las familias no termina ahí, porque el Crédito Tributario por Hijos también contempla para cada familia que gane menos de $ 125,000 dólares el equivalente al 50 % de los gastos en los que incurra por el cuidado de un menor de 13 años o de un cónyuge, padre o dependiente que no pueda cuidarse a sí mismo, hasta un monto máximo de $ 8,000 dólares .

El IRS ha indicado que para recibir los cheques mensuales del Crédito Tributario por Hijos los beneficiarios no tienen que tomar ninguna acción; pero para recibir la ayuda por el cuidado de un dependiente sí. Las familias tendrán que completar el Formulario 2441 , en donde demuestran sus ingresos y dan información sobre los gastos en los que incurren por el cuidado de sus dependientes.

El Congresista Steve Cohen explicó que “la edad se determina el 31 de diciembre de 2021. Si su hijo cumple 18 años este año, entonces no es elegible para el Crédito Tributario por Hijos mensual. Sin embargo, el Plan de Rescate Estadounidense proporcionó un crédito único de $ 500 para hijos dependientes de 18 años y para estudiantes universitarios dependientes de tiempo completo de entre 19 y 24 años”.

Los pagos del Crédito Tributario por Hijos están disponibles para familias con hijos ¡hasta los 24 años! Si bien los cheques mensuales anticipados están solo previstos para jóvenes hasta 17 años, también existe una ayuda por un monto menor para los más grandes, apuntó The Sun .

¿Cómo funciona el Crédito Tributario por Hijos?

Según la legislación aprobada en marzo, las familias recibirán hasta $ 3,600 por cada niño menor de 6 años y hasta $ 3,000 por cada niño entre 6 y 17 años. La primera mitad de ese dinero llegará a través de los seis pagos mensuales adelantados de julio a diciembre. Los padres tendrán que reclamar los $ 1,800 dólares restantes el año que viene cuando presenten su declaración de impuestos 2021.

Para determinar su elegibilidad, el IRS está utilizando la información que haya suministrado en sus impuestos de 2020 o 2019. Si usted aun no tiene claro si califica o no para recibir estos cheques, el IRS recomienda utilizar el Asistente de elegibilidad para los pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos. Le pedirán algunos datos personales para poder confirmarle si usted es elegible o no.