Must Ministries de Georgia entregó una gran variedad de alimentos.

Las familias hispanas enfrentan esta pandemia aplicando las medidas de prevención.

Guadalupe Ortiz, coordinadora de clientes y voluntarios de Must Ministries, pide ayuda para seguir con las donaciones.

En medio de la propagación del Coronavirus, familias hispanas en Georgia de los Estados Unidos recibieron ayuda para enfrentar la pandemia asilados en sus casas.

Esta vez, la organización Must Ministries de Georgia tocó la puerta de familias hispanas para entregar una gran variedad de alimentos de manera gratuita como parte de su labor social y humanitaria.

Must Ministries es una organización solidaria que atiende las necesidades de los adultos mayores en Georgia y en vista de la emergencia nacional no dudó en brindarles una mano amiga a las familias hispanas.

Foto/Captura MH

Al respecto, Guadalupe Ortiz, coordinadora de clientes y voluntarios de Must Ministries, manifestó que las donaciones no han sido suficientes, por lo tanto, requieren donaciones de comida para que otras familias hispanas reciban este apoyo en medio de la emergencia nacional por la pandemia.

No se esperaban la ayuda de Must Ministries

Momentos de alegría mostraron las familias hispanas cuando recibieron esta pequeña, pero gratificante ayuda por parte de Must Ministries.

Tal fue el caso de la señora Flor González, una de las beneficiadas, quien agradeció a la organización por llevar a cabo esta iniciativa, pero al mismo tiempo, reveló cómo enfrenta el aislamiento para no ser contagiada por el coronavirus.

Foto/Captura MH

Dice que trata de mantener la distancia de un metro con otra persona y que no sale mucho a la calle, aunque extraña las salidas en familia.

Por su parte, Elizabeth Sánchez, luego de recibir su aporte alimenticio, resaltó las medidas de seguridad que promueven en el seno de su hogar para prevenir el contagio de la enfermedad.

Manifestó que se lava las manos todos los días y además trata de no tacar nada con las manos, es muy cuidadosa en esa parte.

Foto/Captura MH

También dijo que tomó la opción de usar las escalaras para subir a su departamento en el quinto piso y suspender hasta nuevo aviso la utilización del ascensor, para evitar cualquier foco de contagio.

Otra de las familias hispanas que recibió la ayuda social fue la señora Edith Rangel, quien al mismo tiempo resaltó que lo más recomendable para afrontar la pandemia es seguir con las recomendaciones preventivas y quedarse en casa.

