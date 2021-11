Por la enorme compra, la familia hasta obtuvo regalos de “Gucci”. Una taza, chocolates, una libreta fueron algunos de ellos. La familia Díaz no perdió la oportunidad de probar ahí mismo los chocolates que les habrían regalado por su compra de casi $20 mil dólares.

Antes de poder irse, los Díaz se encontraron con un grave problema, y es que uno de su vehículos no encendió, así que tuvieron que ‘pasarle corriente’, sin embargo, contrario a lo que se pudo haber imaginado, los Díaz no esperaron a que sus empleados lo hicieran y pusieron las manos a la obra.

Esta no es la única aventura de la familia millonaria, ya que en sus redes sociales y en diversos videos continúan ‘presumiendo’ su fortuna y la excentricidades que gozan por ser una familia tan rica en México. Karen Díaz, en su Instagram comparte fotos junto a sus hermanos presumiendo sus lujos.

¿De dónde viene el dinero de la familia Díaz?

El poder gastar un millón de pesos en tan solo un día (50 mil dólares), tener decenas de vehículos, escoltas y muchos lujos, para los Díaz es algo sencillo. Lo anterior, por sus negocios y fortuna. La familia millonaria ha revelado que cada uno de los miembros se hace cargo de una parte de sus negocios.

“Nada cae del cielo”, dijo la madre Joelia en una ocasión. De acuerdo con el portal Sin embargo, el padre declaró: “La gente siempre va a hablar, bien o mal, pero no sabe cómo ha vivido uno, yo empecé de albañil desde chico. Si trabajara en cosas ilícitas, no saldría en videos, me cuidaría a mí y a mi familia”.

El ‘peor’ error de la familia Díaz

“Mi primer negocio fue en el bazar de la Zaragoza, en los años 90, vendía ropa de Quarry. Pero la devaluación, creo de 1991, quebró mi negocio”, declaró el Sr Ángel. Para el patriarca de la familia Díaz, “una inversión para venderle carne de pollo al Ejército”, fue su peor inversión.